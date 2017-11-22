AŞAĞILIK KASAP RATKO MLADiÇ SUÇLU BULUNDU

Eski Sırp komutan Ratko Mladiç Bosna katliamından suçlu bulundu.



"SARAYBOSNA'NIN BOMBALANMA EMRİNİ O VERDİ"



Mahkeme kararında "Saraybosna'nın bombalanması emrini Mladiç verdi. Mladiç savaş suçlarına iştirak etti" dedi.



ayrıntılar geliyor



RATKO MLADİC KİMDİR?

Ratko Mladiç, 12 Mart 1942'de Bosna Hersek'te Kalinovik'te doğdu. Mladiç 1961 yılında Zemun Askeri Endüstri Okulu'na girdi. Ardından KOV Askeri Akademisi'ne ve sonrasında da Subay Akademisi'nde eğitim gördü.

Ratko Mladiç, 27 Eylül 1965 tarihinde mezun oldu. Mladiç, Yugoslavya ordusunda göreve başladı. Göreve başladığı aynı yılda Yugoslavya Komünist Partisi'ne katıldı. Partinin dağıldığı 1990 yılına kadar üye kalan Ratko Mladiç, 1992 yılında VRS'nin (Sırp Cumhuriyeti Ordusu) kurucularından oldu.

Mladiç orduya katılan sivil vatandaşları eğitiminde görev aldı ve 12 Mayıs 1992 tarihinde Bosna Sırp Cumhuriyeti tarafından ordunun başkomutanı olarak atandı.



6 Nisan 1992 tarihinde başlayan Bosna Savaşı'nda binlerce insanın öldürülmesinde, yüzlerce kadına tecavüz edilmesinde, yerleşim yerlerinin işgal edilip kullanılamaz hale getirilmesinde ve dini mekanların yok edilmesinde etkili bir rol oynadı.



Ratko Mladiç, savaş sırasında Boşnak halkına karşı işlediği soykırım ve savaş suçlarından dolayı Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıldır tutuklama istemiyle arandı. Mladiç, 26 Mayıs 2011 gunu Sırp istihbaratı tarafından yakalandı.



Sırbistan'da olduğuna dair belgeler vardı ancak hükümet tarafından bu durum kabul edilmedi.



2009'da Mladiç'in bir düğünde çekilen fotoğrafları basında yer aldı. Bu durum sonrası hükümet zor durumada kaldı. Ardından Sırp Hükümeti, BM, Amerika ve AB üyesi ülkeler, Bosna Hersek devlet yetkilileri tarafından suçlandı.

Mladiç, 26 Mayıs 2011 günü Sırp istihbaratı tarafından yakalandı.



22 Kasım 2017 tarihinde Eski Sırp komutan Miadiç Bosna katliamından suçlu bulundu.