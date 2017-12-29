BM askerlerinin tecavüz vakaları

Birlemiş Milletler'e bağlı Barış Gücü askerlerinin özellikle Afrika ülkelerinde 2004-2017 yılları arasında Ota Afrika Cumhuriyeti'nde 150, Haiti'de 18, Kongo'da 47 olmak üzere, 117'si çocuk, 2 bin 424 taciz ve tecavüz olayına karıştıkları bildirildi.



Yeni Akit'ten Harun Sekmen'in haberine göre iç karışıklıkların olduğu ve işgallerin yaşandığı sorunlu bölgelere BM tarafından konuşlandırılan Birleşmiş Milletler Barış Gücü askerleri birçok taciz ve tecavüz vakasına karıştı.



DÜNYA GENELİNDE 2 BiN 424 TACİZ ve TECAVÜZ VAKASI

2007-2016 yılları arasında dünya genelindeki Barış Gücü askerleri, 2 bin 424 tecavüz ve taciz vakasına karıştı.



2 YILDA 366 İSTİSMAR

Sadece 2015-2017 yılları arasında 366 BM askeri 209 istismar vakası gerçekleştirdi. Bu istismarlardan doğan mağdur sayısı kayıtlara 388 olarak geçti.



ÇOCUK İSTİSMARLARI

Esas skandal ise, 117 çocuğun istismara uğradığının ortaya çıkmasıyla patlak verdi. Kongo'da 83 BM askeri 47 cinsel saldırı gerçekleştirdi. Mağdur sayısı ise 65 olarak belirtildi.

Timetürk