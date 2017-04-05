BM Güvenlik Konseyi olağanüstü toplanıyor!

SALDIRIYI KINADI

İngiltere, Fransa ve ABD, Güvenlik Konseyi’ne sundukları karar taslağında kimyasal saldırıyı kınayarak olayın en kısa sürede ayrıntılı bir şekilde araştırılmasını istediler.

BULGULAR ARAŞTIRILACAK

Bir daimi üyenin çağrısıyla toplanabilen Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerini Fransa, ABD, İngiltere, Rusya ve Çin oluşturuyor.Karar taslağında Kimyasal Silahları Önleme Örgütü’nün (OPCW) hızla saldırı ile ilgili bulguları araştırarak rapor sunması çağrısı yapıldı. Uzmanlar bölgeden güvenilir raporlar alınması durumunda saldırıyı kimin gerçekleştirdiğinin tespit edilmesinin bir günden fazla zaman almayacağını belirtiyor.Suriye’nin İdlib kentinde gerçekleştirilen kimyasal saldırıda ölenlerin sayısı konusunda da, 50 ile 100 arasında değişen bilgiler gelmeye devam ediyor.