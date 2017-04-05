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BM Güvenlik Konseyi olağanüstü toplanıyor!

Suriye’nin İdlib kentinde gerçekleştirilen kimyasal saldırıyı kimin yaptığı konusunda belirsizlik sürerken, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi saldırıyı görüşmek üzere bugün toplantıya çağırıldı.

BM Güvenlik Konseyi olağanüstü toplanıyor!
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İsveç devlet televizyonu SVT'nin haberine göre, BM Güvenlik Konseyi, Daimi Üye Fransa'nın Dışişleri ve Uluslararası Kalkınma Bakanı Jean Marc Ayrault'un yaptığı çağrı üzerine toplanıyor.
Bir daimi üyenin çağrısıyla toplanabilen Güvenlik Konseyi'nin daimi üyelerini Fransa, ABD, İngiltere, Rusya ve Çin oluşturuyor.

SALDIRIYI KINADI
İngiltere, Fransa ve ABD, Güvenlik Konseyi’ne sundukları karar taslağında kimyasal saldırıyı kınayarak olayın en kısa sürede ayrıntılı bir şekilde araştırılmasını istediler.

BULGULAR ARAŞTIRILACAK

Karar taslağında Kimyasal Silahları Önleme Örgütü’nün (OPCW) hızla saldırı ile ilgili bulguları araştırarak rapor sunması çağrısı yapıldı. Uzmanlar bölgeden güvenilir raporlar alınması durumunda saldırıyı kimin gerçekleştirdiğinin tespit edilmesinin bir günden fazla zaman almayacağını belirtiyor.

ÖLÜ SAYISI KESİN DEĞİL
Suriye’nin İdlib kentinde gerçekleştirilen kimyasal saldırıda ölenlerin sayısı konusunda da, 50 ile 100 arasında değişen bilgiler gelmeye devam ediyor.
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