Bomba iddia! Uçaklar çıkarıldı, üst düzey yetkililer kaçırıldı!

Öte yandan saldırı gerçekleştirmeden önce, Suriye ve İranlı üst düzey yetkililerin ülkeden kaçırıldığı, üste bulunan uçakların çoğunluğunun ise buradan çıkarıldığı öne sürüldü

Suriye Humus kentindeki Şayrat askeri hava üssüne ABD'nin saldırmasının ardından, "Üsse saldırı sınırlıydı ve bekleniyordu" açıklamasını yaptı. Suriye Enformasyon Bakanlığından yapılan açıklamada "Askeri gerilimin tırmanmasını beklemiyoruz" ifadeleri kullanıldı.

ÜST DÜZEY YETKİLİLER KAÇIRILDI

Şayrat Hava Üssündeki hedeflerin vurulmadan önce Suriyeli ve İranlı üst düzey yetkililerin ülkeden kaçırıldığı iddia edildi. İHA'nın aktardığına göre Suriyeli gazeteci Faisal al-Qassem, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Suriye'ye saldırı öncesinde Suriyeli ve İranlı üst düzey görevlilerin ailelerinin ülkeden çıkarıldığı ve Lübnan'a gönderildiğini iddia etti.

Ayrıca Mısır'da bir gazete ise askeri rejime ait bir kamp olan Kays Dağı'nda bulunan Esed'in askerlerinin tahliye edildiğini iddia etti.

'SURİYE SALDIRI ÖNCESİ HAVA ÜSSÜNDEKİ UÇAKLARINI BOŞALTTI'

Öte yandan Suriye ordusunun, ABD'nin füze saldırıları öncesinde hava üssünde bulunan uçakların çoğunluğunu üsten çıkardığı öne sürüldü. Reuters'ın aktardığına göre haberi bildiren Lübnan televizyonu al Mayadeen, haberinin "bilgiye" dayalı olduğunu belirtti.

ÖLÜ VE YARALI SAYISI AÇIKLANDI

Humus Valisi Talal el Barazi, hava üssüne yapılan saldırıya ilişkin açıklama yaptı. Humus Valisi Talal el Barazi, hava üssüne yapılan saldırıda 5 kişinin öldüğünü 7 kişinin yaralandığını açıkladı. Vali ayrıca, hava üssünün boşaltıldığı belirtti. Rusya tarafından yapılan açıklamada ise üsteki tüm uçakların kullanılamaz hale geldiği vurgulandı.

SURİYE RESMİ AJANSI DUYURDU

ABD'nin füze saldırısını Suriye resmi haber ajansı duyurdu. Rejimin yayın organı konumundaki SANA'nın askeri kaynaklara dayandırdığı haberde, "Sabah gündoğumu ile birlikte Suriye'nin orta bölgesinde yer bir hava üssümüz Amerikan saldırısına uğradı. Saldırıda kayıplar yaşandı.” ifadeleri kullanıldı.

ABD ordusu, Suriye'nin İdlib bölgesinde rejimin düzenlediği kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldırısı düzenlediğini duyurmuştu. ABD ordusuna ait Doğu Akdeniz'de bulunan gemilerden fırlatılan 59 Tomahawk füzesinin kimyasal saldırıda kullanıldığı belirtilen Şayrat Hava Üssü'nü vurduğu açıklanmıştı. ( milliyet.com.tr)