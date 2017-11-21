Bulgaristan Başbakanı: Avrupa'nın en iyi ordusu Türkiye'de

Başkent Sofya'da Ulusal ve Dünya Ekonomi Üniversitesi'nde konuşan Bulgaristan Başbakanı Boyko Borisov, Avrupa Birliği (AB) - Türkiye ilişkilerini değerlendirdi.



"TÜRKİYE MUAZZAM BİR DEVLETTİR"

Borisov, "Türkiye, Avrupa'nın en büyük komşusudur. Avrupa'da en büyük, iyi silahlanmış, iyi eğitilmiş ve her şeyden öte reel savaş eylemlerine katılmış bir orduya sahip, muazzam bir devlettir." dedi.

Borisov, Türkiye'nin Norveç'teki NATO tatbikatında bulunan 40 askerini geri çekmesine ilişkin, "Komşumuz Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Norveç'teki 40 askerini geri çekerek verdiği mesaj, benim de Avrupa Konseyi toplantılarında uzun zamandır vermiş olduğum ve görmeleri gereken bir mesajdır. Çünkü ortada olayları yorumlama çelişkisi söz konusu. Çünkü Avrupalı liderler, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu olunca onları (Türkiye'yi) tamamen reddediyor. Böylece tarafların arasında bir yakınlaşma yolu kalmıyor." diye konuştu.



"TÜRKİYE İLE DİYALOG SÜRECİNE SAHİP ÇIKMALIYIZ"

Kendisinin, bu meseleyi Avrupa Konseyinin toplantılarında gündeme getirdiğini belirten Borisov, "Hele son konseyde onlar, Türkiye ile her türlü görüşmelerin kesilmesini istemişti. Oysa Türkiye Avrupa'nın en güçlü ordusuna sahip. Türkiye hem NATO hem Avrupa'da stratejik ortak olmalı. Burada ülkenin AB üyeliği söz konusu değil. Ancak biz Türkiye ile diyalog ve anlaşmaların sürecine sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.



"ERDOĞAN'A KARŞI KONUŞMANDAN NE KAZANIYORSUN?"

Konuşmasında AB'nin Türkiye ile ilgili tavrına değinen Borisov, "Bugün Erdoğan'a karşı konuşman kolay. Peki, bundan ne kazanıyorsun? Erdoğan'ın iradesi sayesinde 3 milyon kişi (sığınmacı) Türkiye'de duruyor. Bunlar Almanya'ya ulaşana kadar Bulgaristan ve Yunanistan ne olacak?" ifadelerini kullandı.