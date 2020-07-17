Büyükkılıç Yavru Vatan'da Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Ulaşım A.Ş.’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde Toplu Taşıma Sistemi Reform ve Kurumsallaşma Projesi’nin yürütülmesi kapsamında KKTC Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Tolga Atakan ile protokol imzaladı. Başkan Büyükkılıç, yavru vatan temasları kapsamında KKTC Başbakanı Ersin Tatar, 3. Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ve Büyükelçi Ali Murat Başçeri ile de bir araya geldi.

17 Temmuz 2020 Cuma 16:00