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ÇERNOBİL'DEKİ YANGIN 10 GÜNDÜR SÖNDÜRÜLEMİYOR

Ukrayna’nın Çernobil Bölgesi’nde çıkan yangın 10 gündür söndürülemiyor. Yangını söndürme çalışmaları devam ederken alevler, Çernobil Nükleer Santrali’ne doğru ilerliyor.

ÇERNOBİL'DEKİ YANGIN 10 GÜNDÜR SÖNDÜRÜLEMİYOR

1986 tarihinde Sovyetler Birliği'ne bağlı Ukrayna Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti'nin Pripyat şehri yakınlarındaki Çernobil Nükleer Santrali'nin 4 numaralı reaktöründe nükleer kazanın gerçekleştiği Çernobil yeniden gündemde. Çernobil nükleer faciasının yaşandığı bölgede çıkan orman yangını 10 gündür söndürülemiyor. Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan son açıklamalarda, Çernobil Bölgesi'nde 4 Nisan tarihinde başlayan ve geniş alana yayılan yangınla mücadelenin devam ettiği bildirildi. Korogodskoye, Denisovetskoye, Dityatskoye ve Parışevskoye ormanlık bölgelerindeki yangına karadan ve havadan müdahale halen devam ediyor.

Yangın, 400'den fazla itfaiyeci, yaklaşık 100'e yakın itfaiye aracı, 3 yangın söndürme uçağı ve 3 yangın söndürme helikopteriyle günlerdir devam eden yangını söndürme çalışmalarına rağmen henüz kontrol altına alınamadı. Bugüne kadar yürütülen söndürme çalışmalarında yaklaşık 500 ton su kullanıldı. Kullanımda olmayan Çernobil Nükleer Santrali'ne doğru ilerleyen yangının radyasyon riski oluşturduğu bildiriliyor. İkinci bir Çernobil faciasının yaşanmaması ve yangının kontrol altına alınabilmesi için nükleer santral çevresinde ağaçlık alanlar kazılarak güvenlik koridorları oluşturuluyor.
Öte yandan yangını çıkaran kişinin yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.
 
 
 

İHA

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