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Çin’de öğrenciler okullara döndü

Çin’in resmi olarak korona virüs salgınını durdurmayı başardıklarını açıklamasının ardından Çin’in Özerk İç Moğolistan Bölgesi’nde 370 bin öğrenci ders başı yaptı.

Çin’den dünya geneline yayılan korona virüs nedeniyle dünya alarmda. Çin’den İran, İtalya, İspanya, İngiltere’ye kadar yayılan korona virüs nedeniyle ülkeler çeşitli önlemler almaya devam ediyor. Çin ise geçtiğimiz günlerde korona virüs salgınını durdurmayı başardıklarını açıklamıştı.

Çin Ulusal Sağlık Komisyonu Sözcüsü Mi Feng’in ülke içindeki korona virüs salgınını durdurmayı başardıklarını açıklamasının ardından Çinli öğrenciler bugün okullarına geri döndü. Çin’in Özerk İç Moğolistan Bölgesi’nde 370 bin öğrenci ders başı yaptı. Hohhot kentinde öğrenciler okula girişlerde termal kamera ile kontrol ediliyor. Sınıf kapılarına yerleştirilen dezenfekten ile kişisel hijyenin sağlanması amaçlanıyor. Sınıfta öğrencilerin maske kullanımına devam etmesi dikkat çekiyor. İHA
 

İHA

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