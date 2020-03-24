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Çin’de yeni virüs: Hanta

Çin’de korona virüsünün ardından yeni virüs oraya çıktığı ifade ediliyor. Ülkenin Yunnan eyaletinde bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği, yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hanta virüsünü taşıdığı belirlendi.

Çin’de yeni virüs: Hanta

Çin’den dünyaya yayılan ve 17 bin 138 kişinin hayatını kaybettiği korona virüsünde vaka sayısı ve can kaybı sayıları artıyor. Dünya korona virüsü şokunu atlatamadan Çin’de yeni bir virüsün endişesini yaşamaya başladı. Çin’in Yunnan eyaletinde Yunnan’dan Shandong’a otobüsle dönen bir kişinin otobüste hayatını kaybettiği, yapılan test sonucunda hayatını kaybeden kişinin hanta virüsünü taşıdığı belirlendi. Otobüste bulunan 32 kişi de karantinaya alındı. Adı açıklanmayan kişide hanta virüsü tespit edilmesinin ardından hanta virüsü sosyal medyada da en çok konuşulanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları, korona virüsünün ardından yeni bir salgın olabileceği endişesini yaşıyor.
 
Hanta virüsü nedir?
Kemirgenler yoluyla insanlara bulaşan hanta virüsünün öldürücü olduğu ifade ediliyor. Griple benzerlik belirtiler gösteren hanta virüsünde hastalık bulaşan kişilerde ateş ve titreme, böbreklerde fonksiyon bozukluğu, baş ağrısı, kas, kol ve bel ağrısı, bulantı veya kusma, ishal, geçici olarak bulanık görme, öksürük, solunum bozukluğu, deri veya ciltte kanama gibi belirtiler görülebileceği bildiriliyor. 
 

İHA

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