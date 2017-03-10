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Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere özel uçak "TUR" ile saat 10.30'da Rusya'ya gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya'ya gitti


Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailesine başsağlığı telgrafı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı, Esenboğa Havalimanı'nda TBMM Başkanı İsmail Kahraman, Ankara Valisi Ercan Topaca ve diğer yetkililer uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar da Rusya'ya hareket etti.

Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşecek olan Erdoğan, Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplantısına ve Putin tarafından onuruna verilecek yemeğe katılacak. Anlaşma imza töreni ve Putin ile ortak basın toplantısının ardından Erdoğan, Meçhul Asker Anıtı'na çelenk bırakacak.

Muhabir: Kemal Karadağ

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RusyaErdoğanCumhurbaşkanı
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