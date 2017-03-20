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Dışişleri: Kerkük'te IKBY bayrağı için yapılan başvuruyu yadırgıyoruz

Dışişleri Bakanlığı, Irak'ın Kerkük kentinde kamu binalarına resmi günlerde IKBY bayrağının göndere çekilmesi için Kerkük Valiliği'nce yapılan başvuruyu 'yadırgadıklarını' bildirdi.

Dışişleri: Kerkük'te IKBY bayrağı için yapılan başvuruyu yadırgıyoruz
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Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi  Hüseyin Müftüoğlu,  Kerkük Valiliği'nin, resmi günlerde vilayetin tüm resmi dairelerinde  Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) bayrağının  Irak bayrağıyla birlikte göndere çekilmesi için  Kerkük Vilayet Meclisi nezdinde yaptığı başvuru hakkında "Başvuruyu yadırgıyoruz. Bu tür girişimlerin  Irak'ın sosyal, kültürel ve ekonomik zenginliğinin vücut bulduğu  Kerkük'ün çok kültürlü kimliğini de aşındırma riski bulunmaktadır." dedi.

DIŞİŞLERİ: KERKÜK'TEKİ ÇOK KÜLTÜRLÜ KİMLİK AŞINABİLİR

Dışişleri Sözcüsü  Hüseyin Müftüoğlu'nun  Kerkük Valiliği'nin, resmi günlerde vilayetin tüm resmi dairelerinde IKBY bayrağının  Irak bayrağıyla birlikte göndere çekilmesi için  Kerkük Vilayet Meclisi nezdinde yaptığı başvuruyla ilgili kendisine yöneltilen bir soruya verdiği yanıt şöyle:

" Kerkük Valiliğinin, resmi günlerde vilayetin tüm resmi dairelerinde IKBY bayrağının  Irak bayrağıyla birlikte göndere çekilmesi yönünde bir karar alınması için  Kerkük Vilayet Meclisi nezdinde yaptığı başvuruyu yadırgıyoruz.  Irak anayasası  Irak'taki tartışmalı iç idari sınırlarla ilgili olarak izlenmesi gereken süreci tespit etmiştir. Bu süreç işletilmeden  Kerkük'ün statüsüyle ilgili olarak yapılacak tek taraflı tasarrufların  Irak'taki uzlaşı ve istikrar çabalarına zarar vermesi tehlikesi bulunmaktadır. Bu tür girişimlerin  Irak'ın sosyal, kültürel ve ekonomik zenginliğinin vücut bulduğu  Kerkük'ün çok kültürlü kimliğini de aşındırma riski bulunmaktadır."
kaynak: dunyabulteni.net

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ırakIrak Kürt Bölgesel YönetimiKerkükHüseyin Müftüoğlu
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