Doğu Türkistan'da 1 Milyar tonluk petrol bulundu

Petrol yatağının rezerv açısından dünya genelinde ilk sıralarda yer alabileceği belirtiliyor. PetroChina Doğu Türkistan Şubesi'nin petrol üretim kapasitesi 2016-2017 döneminde 1 milyon 380 bin ton olarak kaydedildi. Şirket, 2016-2020 döneminde 6 milyon tona ulaşmayı hedefliyor.
(Çin Uluslararası Radyosu)
Petrol yatağının rezerv açısından dünya genelinde ilk sıralarda yer alabileceği belirtiliyor. PetroChina Doğu Türkistan Şubesi'nin petrol üretim kapasitesi 2016-2017 döneminde 1 milyon 380 bin ton olarak kaydedildi. Şirket, 2016-2020 döneminde 6 milyon tona ulaşmayı hedefliyor.