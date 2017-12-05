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Doğu Türkistan'da 1 Milyar tonluk petrol bulundu

Çin'in dev petrol üreticisi PetroChina, Doğu Türkistan’a bağlı Cungar havzasındaki Mahu bölgesinde 1 milyar ton petrol rezervine sahip yeni bir yatak keşfedildiğini açıkladı.

Doğu Türkistan'da 1 Milyar tonluk petrol bulundu

Petrol yatağının rezerv açısından dünya genelinde ilk sıralarda yer alabileceği belirtiliyor. PetroChina Doğu Türkistan Şubesi'nin petrol üretim kapasitesi 2016-2017 döneminde 1 milyon 380 bin ton olarak kaydedildi. Şirket, 2016-2020 döneminde 6 milyon tona ulaşmayı hedefliyor.
(Çin Uluslararası Radyosu) 
 

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