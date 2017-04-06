En sonunda bir Twitter kullanıcısı 'Trump'ın kravatı' isimli hesap açtı. Fotoshopla Trump'ın kravatlarının uzatılarak yapılan fotoğrafların paylaşıldığı hesap kısa sürede büyük ilgi gördü.Donald Trump'ın kravatı sosyal medyayı salladı
ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim süresince ilgi gören kravatları, sonunda sosyal medyanın diline düştü.
Donald Trump'ın kravatı sosyal medyayı salladı
Bir Twitter kullanıcısının açtığı 'Trump'ın kravatı' hesabı kısa sürede büyük ilgi gördü.
Hesapta Trump'ın fotoşop kurbanı kravatının fotoğrafları paylaşılıyor.
Donald Trump'ın kravatı sosyal medyayı salladı
(sabah.com.tr)