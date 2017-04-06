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Donald Trump'ın kravatı sosyal medyayı salladı

ABD Başkanlık seçimlerinde, Donald Trump'ın devamlı giydiği kırmızı kravatı herkesin dikkatini çekiyordu.

Donald Trump'ın kravatı sosyal medyayı salladı
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En sonunda bir Twitter kullanıcısı 'Trump'ın kravatı' isimli hesap açtı. Fotoshopla Trump'ın kravatlarının uzatılarak yapılan fotoğrafların paylaşıldığı hesap kısa sürede büyük ilgi gördü.

Donald Trump'ın kravatı sosyal medyayı salladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim süresince ilgi gören kravatları, sonunda sosyal medyanın diline düştü.


Donald Trump'ın kravatı sosyal medyayı salladı​

Bir Twitter kullanıcısının açtığı 'Trump'ın kravatı' hesabı kısa sürede büyük ilgi gördü.



 

Hesapta Trump'ın fotoşop kurbanı kravatının fotoğrafları paylaşılıyor.


Donald Trump'ın kravatı sosyal medyayı salladı






(sabah.com.tr)
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