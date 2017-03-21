Donald Trump'ın yeni yasak listesinde İstanbul da var!

ABD Başkanı Donald Trump'ın şok bir yasağa daha imza attığı öne sürüldü.

İddiaya göre, Trump yönetimi sekiz ülkeden ABD'ye yapılan uçuşlarda; yolcuların, cep telefonundan daha büyük elektronik cihazları yanlarına almalarını yasakladı. Associated Press'e konuşan ABD'li bir yetkili, söz konusu yasağın, dünya genelindeki 10 uluslararası havalimanından ABD'ye yapılan direkt uçuşları kapsadığını öne sürdü. Yetkiliye göre, bu kentlerden biri İstanbul.

Amerikan medyasında yer alan ve ABD'li yetkililere dayandırılan haberlerde, Ortadoğu ve Afrika ülkelerinden ABD'ye seyahat eden yolcuların dizüstü ve tablet bilgisayarların yanı sıra kamera ve DVD oynatıcı gibi elektronik cihazları kabine almalarının yasaklanacağı ve bagaja verilmesi koşulunun getirileceği öne sürüldü.

YASAK BUGÜN BAŞLIYOR

Direktifin bir güvenlik tehdidi sonucu verildiği belirtilerek, uygulamanın bugünden itibaren başlamasının beklendiği iddiasında bulunuldu. Yasağın ne kadar süreceği ise belirtilmedi.

YASAĞIN NEDENİ NE?

Adı açıklanmayan bir yetkili, CNN'e yaptığı açıklamada, yasağın Arap Yarımadası El Kaidesi ve kısa süre önce Yemen'de Amerikan özel kuvvetlerince yapılan bir baskında elde edilen istihbaratla ilişkili olduğunu öne sürdü.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yapmaktan kaçındı. Dışişleri Bakanlığının ise Amerikan medyasına, elçiliklerin ilgili havayolları şirketlerini bilgilendirmeye başladığını açıkladığı duyuruldu.

AP: 10 KENTTEN BİRİ İSTANBUL

Associated Press'e konuşan ABD'li bir yetkili, söz konusu yasağın, dünya genelindeki 10 uluslararası havalimanından ABD'ye yapılan direkt uçuşları kapsadığını öne sürdü. İsmi açıklanmayan yetkiliye göre, bu kentlerden biri İstanbul.

ABD'li yetkili diğer kentleri ise şöyle sıraladı:

Kahire (Mısır)

Amman (Ürdün)

Kazablanka (Fas)

Doha (Katar)

Riyad ve Cidde (Suudi arabistan)

Abu Dabi ve Dubai (Birleşik Arap Emrilikleri)

Kuveyt kenti (Kuveyt)

Associated Press'e konuşan bir başka ABD'li yetkili, yasaktan dokuz havayolu şirketinin etkileneceğini söyledi ancak isimlerini açıklamadı. Yetkililer, yasaktan ABD'li havayolu şirketlerinin etkilenmeyeceğini duyurdu.

kaynak: haberler.com