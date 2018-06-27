DÜNYADA YAPILAN İNSANİ YARDIMIN ÜÇTE BİRİ TÜRKİYE’DEN Türkiye’nin geçen yıl 8,07 milyar dolar yardım yaptığı görülürken, dünyada en çok insani yardım yapan ülkeler listesinin bir numarasına yerleşti.

27 Haziran 2018 Çarşamba 16:44