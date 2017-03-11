Erdoğan'dan Hollanda'ya sert tepki: Senin uçakların bakalım...

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun uçağına iniş izni vermeyen Hollanda'ya sert çıkan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye'ye nasıl gelecek? Tabi burada ben diplomasiyi konuşuyorum, yoksa vatandaşların seyahatini değil, o ayrı bir konu ve bunların değerlendirmesini ona göre yapacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da toplu açılış töreninde konuşma yaptı. Erdoğan'ın hedefinde Çavuşoğlu'nun Hollanda'nın Rotterdam kentinde Türklerle buluşacağı etkinliğe izin vermeyen Hollanda hükümeti verdi. Referandum İşte Erdoğan'ın Hollanda'ya sert yanıtı:

HOLLANDA BİR SIÇRARSIN İKİ SIÇRARSIN

"Dışişleri Bakanımız Hollanda'da vatandaşlarımızla buluşma programına gidecekken kendisine 'uçuşa yasak' haberi geldi. Düşünün, Türkiye'nin Dışişleri Bakanı vatandaşlarıyla buluşmak için Hollanda'ya gidecek, Hollanda 'uçuşa yasak' notasını geçiyor. Hollanda, bir sıçrarsın, iki sıçrarsın ama bilesin ki oradaki benim vatandaşlarım sizin tezgahınızı bozacaklar 16 Nisan'da. İstediğiniz kadar baskı yapın, istediğiniz kadar teröristleri ülkenizde besleyin, büyütün, bunların hepsi size ters olarak dönecek ve bunlara yönelik şüphesiz ki 16 Nisan'dan sonra bizler uygulamalarımızı başlatacağız. Bizler sabırlıyız.

SENİN UÇAKLARIN BAKALIM TÜRKİYE'YE NASIL GELECEK?

İşte şu anda Bağcıların insanları, buradan Hollanda'ya notasını veriyor. Sen istediğin kadar Dışişleri Bakanımızın uçağını kaldırma, bundan sonra senin uçakların bakalım Türkiye'ye nasıl gelecek? Tabi burada ben diplomasiyi konuşuyorum, yoksa vatandaşların seyahatini değil, o ayrı bir konu ve bunların değerlendirmesini ona göre yapacağız. Bunlar ne siyaset biliyor, ne uluslararası diplomasi nedir bunu biliyor. Bunlar bu kadar ürkek, bu kadar korkak. Bunlar Nazi kalıntısı, bunlar faşist. Bunu böyle biliniz."