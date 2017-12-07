Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

ERDOĞAN’DAN TRUMP’A KUDÜS ÇIKIŞI!

Erdoğan Yunanistan ziyareti öncesi Esenboğa'da yaptığı açıklamada Trump'ın Kudüs kararına tepki gösterdi. Erdoğan, 'Trump'ın neye yaranmak istediğini anlamak mümkün değil!' dedi.

ERDOĞAN’DAN TRUMP’A KUDÜS ÇIKIŞI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyaretinden önce Esenboğa Havalimanı'nda vatandaşlara hitap etti.
Erdoğan konuşmasında Trump'ın 'Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması' kararını açıklamasının ardından konuya ilişkin sert tepki gösterdi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

"NEYE YARANMAK İSTEDİĞİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"
"En önemlisi şu. TSİ ile dün gece Amerika başkanı Kudüs'le ilgili açıklama yaptı. Amerika başkanı, aslında BM 1980 kararını falan adeta hiçe saymıştır. Bugüne kadar Amerika ve İsrail'den başka dünyada hiçbir ülkenin 1980 BM kararının dışında, ona aykırı bir adımı olmamıştır. Sadece bu iki ülke burada bu şekilde direnmiştir. Sayın Trump'ın neye yaranmak istediğini anlamak mümkün değil.

MESCİD-İ AKSA İLK KIBLEMİZDİR
Kudüs, Müslümanların, Hıristiyanların ve kısmi olarak da Musevilerin adeta ibadetgahı olarak görülmüştür bugüne kadar. Ağırlıklı olarak Müslümanların ilk kıblegahıdır. İlk kıblemizdir bizim Mescid-i Aksa. Böyle bir adımı atmak dünyada özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump sen yapmak istiyorsun? Siyasi liderler karıştırmak için değil, barıştırmak için olurlar."

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
ErdoğanIsrailABDTrumpKudüs
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.