ERDOĞAN’DAN TRUMP’A KUDÜS ÇIKIŞI!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan ziyaretinden önce Esenboğa Havalimanı'nda vatandaşlara hitap etti.

Erdoğan konuşmasında Trump'ın 'Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıması' kararını açıklamasının ardından konuya ilişkin sert tepki gösterdi.



Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:



"NEYE YARANMAK İSTEDİĞİNİ ANLAMAK MÜMKÜN DEĞİL"

"En önemlisi şu. TSİ ile dün gece Amerika başkanı Kudüs'le ilgili açıklama yaptı. Amerika başkanı, aslında BM 1980 kararını falan adeta hiçe saymıştır. Bugüne kadar Amerika ve İsrail'den başka dünyada hiçbir ülkenin 1980 BM kararının dışında, ona aykırı bir adımı olmamıştır. Sadece bu iki ülke burada bu şekilde direnmiştir. Sayın Trump'ın neye yaranmak istediğini anlamak mümkün değil.



MESCİD-İ AKSA İLK KIBLEMİZDİR

Kudüs, Müslümanların, Hıristiyanların ve kısmi olarak da Musevilerin adeta ibadetgahı olarak görülmüştür bugüne kadar. Ağırlıklı olarak Müslümanların ilk kıblegahıdır. İlk kıblemizdir bizim Mescid-i Aksa. Böyle bir adımı atmak dünyada özellikle bu bölgeyi ateş çemberinin içine atmaktır. Ey Trump sen yapmak istiyorsun? Siyasi liderler karıştırmak için değil, barıştırmak için olurlar."