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Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı

İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun bölgesine klor gazı saldırısında masum çocuklar ve aileleri katledildi.

Esad İdlib'de kimyasal katliam yaptı
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İdlib'deki sivil savunma yetkililerinden alınan bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde rejime ait savaş uçakları, İdlib'in güneyindeki Han Şeyhun beldesine klor gazı attı.

ÇOĞU ÇOCUK 100 SİVİL ÖLDÜ

Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras Cundi, Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 100'den fazla sivilin öldüğünü, çoğu çocuk 500 sivilin de gazdan etkilendiğini söyledi.

HASTANE DE VURULDU

Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Cundi, İdlib'in Han Şeyhun beldesindeki kimyasal silahlı saldırının ardından yürütülen kurtarma çalışmaları sırasında bir sivil savunma merkezi ile bir hastanenin vurulduğunu söyledi.

 

Ambulanslar Hatay'dan İdlib için yola çıktı

Esad'ın İdlib'e kimyasal silahla saldırmasının ardından Hatay'dan 30 ambulans bu kente gidiyor.


   

Yetkililerden alınan bilgiye göre, son 2 gündür Esad rejiminin klor gazlı saldırısına maruz kalan İdlib'de kontrolü sağlayan muhalifler, Türkiye'den ambulans ve sağlık malzemesi talep etti.

30 AMBULANS YOLA ÇIKTI

Saldırıda yaralananları hastanelere ulaştırmak üzere Hatay'dan 30 tam donanımlı ambulansın Han Şeyhun'a gitmek üzere yola çıktığı belirtildi. İdlib'deki yaralıların bir kısmının da Türkiye'ye getirileceği öğrenildi.

58 ÖLÜ 220 YARALI

Suriye rejiminin Han Şeyhun beldesine bu sabah düzenlediği kimyasal silah saldırısında 100 sivil hayatını kaybederken, çoğu çocuk 500 kişi ise gazdan etkilenmişti.

Suriye geçici hükümeti Sağlık Bakanı Ferras Cundi, Esed rejiminin İdlib'in Han Şeyhun beldesine düzenlediği kimyasal silah saldırısında 100'den fazla sivilin öldüğünü, çoğu çocuk 500 sivilin de gazdan etkilendiğini söyledi.(EN SON HABER)

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SuriyeEsadKimyasal Katliam
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