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Filistinli kızın gözaltı süresi uzatıldı

İsrail askerine tarafından baskın düzenlenerek gözaltına alınan ’Hanzala Cesaret Ödülü’nün sahibi 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi’nin gözaltı süresi uzatıldı.

Filistinli kızın gözaltı süresi uzatıldı
İsrail askerine meydan okuduğu için Türkiye'de 'Hanzala Cesaret Ödülü' alan 16 yaşındaki Filistinli Ahed Tamimi'nin gözaltı süresi uzatıldı.
Ahed al-Tamimi, gözaltında soğuk yerde tutulduğunu söyledi. Tamimi İsrail mahkemesince İsrail askerlerine saldırmak ve onları kışkırtmakla suçlanıyor.

20 ARAÇLA BASKIN DÜZENLEYİP GÖZALTINA ALMIŞLARDI
Öte yandan İsrail güvenlik kuvvetleri, Ramallah'ın kuzeybatısında bulunan Nebi Salih köyüne 20 askeri araçla baskın düzenlemişti. Nebe Salih köyüne düzenlenen baskında Ahed Tamimi gözaltına alındı.
Tamimi'nin evine baskın düzenleyen İsrail işgal kuvvetleri, Tamimi'nin anne ve babasını darp etmiş, evdeki telefon ve bilgisayara da el koymuştu. Ahed Tamimi'nin ardından annesi Nermin el Tamimi de gözaltına alınmıştı.
Timetürk
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