Fransa arka arkaya iki saldırıyla sarsıldı!

Paris'teki IMF ofisine gönderilen bir zarfın açılması üzerine patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı belirtildi.
Reuters'ın haberine göre Paris'teki IMF ve Dünya Bankası fisinde gönderilen bir zarfının açılmasının ardından patlama meydana geldi. Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre patlamada bir kişi yaralandı.
HABER ACİL KODUYLA GEÇİLDİ
Haber İsveç basınında "acil" koduyla geçti. Paris polisi patlamanın ardından binada operasyon başlattı.
OKULA ATEŞ AÇILDI
Fransa'nın güneyinde Alpes-Maritimes şehrine bağlı Grasse kasabasındaki Tocqueville lisesinde silah sesleri duyuldu. Reuters'ın haberine göre saldırıda en az 2 kişi yaralandı. Yetkililer, yerel halka evlerinde kalmaları anonsunda bulundu.
ÜLKEDE TERÖR ALARMI
Saldırıda bir kişinin okul müdürüne ateş açtığı belirtildi. Fransız hükümeti, olayın ardından terör saldırısı alarmı verdi. Olayın ardından 1 kişi yakalandı.
(İNTERNET HABER)