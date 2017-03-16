Fransa arka arkaya iki saldırıyla sarsıldı!

Fransa'da bugün arka arkaya son dakika gelişmeler yaşanıyor Paris'te IMF bürosunda patlama meydana geldi. Fransa'nın güneyinde bir okula ise ateş açıldı. Her iki olayda da yaralıların olduğu açıklandı. Hükümet terör uyarısı yaptı.

16 Mart 2017 Perşembe 15:47