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Fransa arka arkaya iki saldırıyla sarsıldı!

Fransa'da bugün arka arkaya son dakika gelişmeler yaşanıyor Paris'te IMF bürosunda patlama meydana geldi. Fransa'nın güneyinde bir okula ise ateş açıldı. Her iki olayda da yaralıların olduğu açıklandı. Hükümet terör uyarısı yaptı.

Fransa arka arkaya iki saldırıyla sarsıldı!


Fransa arka arkaya iki saldırıyla sarsıldı!

 

Paris'teki IMF ofisine gönderilen bir zarfın açılması üzerine patlama meydana geldi. Patlamada ilk belirlemelere göre 1 kişinin yaralandığı belirtildi.

Reuters'ın haberine göre Paris'teki IMF ve Dünya Bankası fisinde gönderilen bir zarfının açılmasının ardından patlama meydana geldi. Polis kaynaklarının verdiği bilgiye göre patlamada bir kişi yaralandı. 

HABER ACİL KODUYLA GEÇİLDİ

Haber İsveç basınında "acil" koduyla geçti. Paris polisi patlamanın ardından binada operasyon başlattı. 


OKULA ATEŞ AÇILDI

Fransa'nın güneyinde  Alpes-Maritimes şehrine bağlı Grasse kasabasındaki Tocqueville lisesinde silah sesleri duyuldu. Reuters'ın haberine göre saldırıda en az 2 kişi yaralandı. Yetkililer, yerel halka evlerinde kalmaları anonsunda bulundu.

ÜLKEDE TERÖR ALARMI

Saldırıda bir kişinin okul müdürüne ateş açtığı belirtildi. Fransız hükümeti, olayın ardından terör saldırısı alarmı verdi. Olayın ardından 1 kişi yakalandı.
(İNTERNET HABER)

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PatlamaPARİS
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