"Hiçbir hain emel Harem-i Şerif'i kirletemeyecek"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Bahçeli, "Harem-i Şerif’in girişine konulan dedöktörler, insanlığı ayaklar altına alan bir uygulamadır. İsrail’in yöntemi terörden farksızdır. Kudüs’teki hak ihlalleri, insanlığı hiçbir değer ve mirası ile izah edilemez." dedi.



Devlet Bahçeli'nin konuşmasından satırbaşları;

"İSRAİL'İN YÖNTEMİ TERÖRDEN FARKSIZDIR"

"Harem-i Şerif’in girişine konulan dedöktörler, insanlığı ayaklar altına alan bir uygulamadır. İsrail’in yöntemi terörden farksızdır.

Kudüs’teki hak ihlalleri, insanlığı hiçbir değer ve mirası ile izah edilemez.

İsrail acımasızlığı karşısında insanlık aciz ve suskundur. Katar krizini tırmandıran ülkeler neden suskundur?

İslam aleminin dayanışması hasarlıdır.

İslam İşbirliği Teşkitalı dönem başkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan İsrail yönetimini eleştirmiştir. Anlamlı tepkimiz güçlü bir şekilde gösterilmiştir. Arap Birliği nerededir? İsrail’i kınamaktan neden acizdir.

Hiçbir karanlık hedef Harem-i Şerif’in ruh ve manasını kirletmeyecektir.

İsrail yanlıştadır. Utanç verici bir şekilde krize yatırım yapmaktadır. İsrail musallat olduğu Harem-i Şerif’ten derhal elini çekmelidir. İsrail yanlış yapmaktadır.

Sinagoglara saldırı elimizi zayıflatmakla kalmaz, din ve vicdan özgürlüğüne de darbe olur."



"TÜRKİYE, DOĞRU VE OLUMLU BİR NOKTADADIR"

"Gaza, petrole, servete istikbalini terk etmiş çok sayıda İslam ülkesi ne zaman etkili bir çıkış yapacaktır.

Herkes birbirinin kuyusunu kazmakla meşguldür. Karşılıklı empati, hassasiyet zayıftır. İslam alemi sığ gündemlerin kumandasındadır.

İsrail büyük mescitlerimizden birisini istediği zaman kapatabilmektedir. Arap Birliği nerededir. Sayın Erdoğan vasıtasıyla Türkiye tarafını göstermiştir.

Onur kırıcı dehşet, ülkemizde infial ve tepki ile karşılanmıştır. Türkiye, doğru ve olumlu bir noktadadır."



"İSRAİL'İ ELEŞTİRİRKEN, İSRAİL GİBİ OLAMAYIZ"

"BM'nin konu ile ilgili dün düzenlemiş olduğu toplantısı kalıcı bir barış atmosferine hizmet etmekten uzak düşmüştür.

Hiçbir hain emel Harem-i Şerif'i kirletemeyecektir. Müslüman Türk milleti oynanan oyunların farkındadır. Siyonizm zihniyeti muhakkak mahçup ve mağlup edilecektir.

Filistinli kardeşlerimizin davası, bizim davamızdır. Kudüs'ü başkent yapmak, yerleşim yerlerini daraltmak gayesiyle, çabanın içinde olan İsrail yanlıştadır, krize yatırım yapmaktadır.

İsrail, musallat olduğu Harem-i Şerif'ten derhal elini çekmelidir. İstanbul veya bir başka yerde Musevi vatandaşlarımıza ait ibadet yerlerinin taciz ve tahrik edilmesini doğru göremeyiz. İsrail'i eleştirirken İsrail gibi olamayız."