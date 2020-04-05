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Hollanda'da sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür

Hollanda'da bir otobüs durağına asılan afişte korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den bir ayetle teşekkür edildi.

Hollanda'da sağlık çalışanlarına Kur'an-ı Kerim'den ayetle teşekkür

Hollanda'daki Milli Görüş Teşkilatlarına bağlı Amersfoort Rahman Camii yetkilileri, Meander Hastanesinin karşısındaki otobüs durağına asılan afişle korona virüsle mücadele eden sağlık çalışanlarına teşekkür etti. İngilizce yazılan afişte, Maide Suresi'nden “Her kim bir can kurtarırsa bütün insanların hayatını kurtarmış gibi olur" ayeti yer aldı. Afişte yer alan ayetin altına ise "Sağlık çalışanlarına teşekkürler" ifadesi yazıldı.


Amersfoort Rahman Camii tarafından yapılan açıklamada, afişin bir hafta boyunca durakta asılı kalacağı belirtildi. Şuana kadar 16 bin 627 vakanın tespit edildiği Hollanda'da bin 651 kişi hayatını kaybetti.
 

İHA

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