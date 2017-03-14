Hollanda'ya en güzel cevabı milletimiz verecek

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya, 16 Nisan'da yapılacak anayasa değişikliği halk oylaması çalışmaları kapsamında geldiği New York'ta kendisine destek vermek için toplanan Türk vatandaşları tarafından coşkuyla karşılandı.



Hollanda'nın Rotterdam kentine sadece 16 Nisan'ı ve anayasa değişikliğinin neler getireceğini konuşmak üzere gittiklerini ancak konsolosluğa dahi alınmadıklarını hatırlatan Kaya, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Tam 7 saat boyunca biz orada Rotterdam'da bir aracın yanında bekledik, zaman zaman dışına çıktık, zaman zaman içinde durduk. Eğer ki bana Ankara'dan Sayın Cumhurbaşkanımızdan 'Artık dönebilirsin' denilmeseydi ben orada ölecektim ve oradan ayrılmayacaktım. Bazen devlet, millet her şeyin önüne geçiyor." "Bütün bunlar Türkiye güçlenmesin diye" "Hollanda'nın bu ırkçı tutumuna karşı en güzel cevabı ben milletimizin 16 Nisan'da vereceğinden eminim." diyen Kaya, Türkiye'nin güçlenmesini istemeyenlerin ülkenin bu halk oylamasından da güçlü bir şekilde çıkmasını istemediğini vurguladı.

Bütün bunların Türkiye'nin daha güçlü yarınlara gitmesini engellemek için yapıldığını anlatan Kaya, "İnşallah biz anayasa referandumunda da güçlü bir şekilde 'evet' diyerek 2023 Türkiye'sini sizlerle birlikte kuracağız." ifadesini kullandı. Bakan Kaya'dan Hüseyin Kurt'a 'geçmiş olsun' telefonu Öte yandan Kaya, 11 Mart akşamı Hollanda polisinin copla ağır bir şekilde şiddet uyguladığı, polis köpeği tarafından bacağından ısırılan Hüseyin Kurt'u telefonla arayarak "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Hastaneden taburcu edildikten sonra evinde istirahat eden Kurt'u arayan Kaya, sağlık durumu hakkında bilgi aldı.

Hüseyin Kurt ise sağlık durumunun iyi olduğunu aktararak "Bizim amacımız size destek vermekti. Siz sağ salim Türkiye'ye vardığınız için sevindik." diye konuştu.

AA