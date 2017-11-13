Irak'taki depremde bilanço ağırlaşıyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Süleymaniye kenti yakınlarında dün saat 21.18'de deprem oldu. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi'ne göre;

7.3 büyüklüğündeki ve 33.9 kilometre derinlikte meydana gelen depremin merkez üssü Halepçe kentinin 32 kilometre güneybatısı olarak belirlendi.



İKİNCİ DEPREM 4,8 ŞİDDETİNDE

Duhok ve Erbil'in yanı sıra başkent Bağdat'ta da korkuya neden olan deprem, Bağdat'ta 20 saniye,diğer kentlerde ise daha uzun hissedildi. Irak-İran sınırında 00.33'te 4.8 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Halk geceyi sokaklarda geçirdi.

Kürt Bölgesi Sağlık Bakanı Rekavt Raşit, Süleymaniye'ye bağlı Derbendihan'da durumun oldukça kritik olduğunu açıkladı. Derbendihan Barajı'na yakın yerleşim alanlarının ivedi şekilde boşatılması istendi.

Bağdat Salihiye'de yaşayan Macide Ameer adlı bir kadın, “Çocuklarımla akşam yemeği yerken bir anda bina havada dans etmeye başladı. Başta büyük bir bomba sandım. Fakat insanların ‘deprem' diye bağırdığını duydum” dedi.



ÖLÜ SAYISI 211'E ÇIKTI

Irak'ın İran sınırına yakın Halepçe kenti yakınında meydana gelen deprem nedeniyle ülkenin batısındaki Kermanşah eyaletine bağlı kentlerde yaşamını yitirenlerin sayısı 211'e çıktı. Tesnim Haber Ajansı'na açıklama yapan İran Meclisi Milletvekili Ferhad Tecri, gece saatlerinde meydana gelen depremin ardıdan Kasrı Şirin, Serpulzihab ve Selas Babacani'de 155 kişinin öldüğünü, bin 500'ün üzerinde kişinin yaralandığını söyledi.

Can kaybının büyük bölümü Kermanşah vilayetine bağlı Irak sınırına 15 kilometre kadar mesafedeki Sarpol-e Zahab kasabasında meydana geldi.

İran devlet televizyonuna konuşan Kermanşah Eyaleti Vali Yardımcısı Mücteba Niykkerdar da göçük altında çok sayıda insan bulunduğunu dile getirdi.

Niykkerdar, "Sabah günün ağarmasıyla helikopterlerle köylerde hasar tespit çalışmaları yapılacak. Ölü ve yaralı sayısının artmasından endişe ediyoruz" şeklinde konuştu. Kermanşah eyaleti valiliğinden yapılan açıklamada, deprem nedeniyle eyalette 3 gün yas ilan edildiği duyuruldu.



IRAK'TA EN AZ 7 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Irak'ta depremden en az 7 kişinin yaşamını yitirdi, 50'den fazla kişi de yaralandı.

Richter ölçeğine göre 7.3 şiddetinde olan deprem, Irak ve Türkiye'nin yanı sıra İran, Suriye, Kuveyt, Azerbaycan ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde de hissedildi.

Deprem İran, Suriye, İsrail, Azerbaycan ve Kuveyt'in yanı sıra Türkiye'den de hissedildi. Hakkâri, Van, Muş, Batman, Diyarbakır, Malatya ve Şırnak'ta sarsıntıyı hissedenler sokaklara çıktı.



TÜRKİYE TEYAKKUZA GEÇTİ

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan deprem sonrası Twitter'dan yaptığı açıklamada, 'Adana ve Mersin Şehir Hastanelerimiz olası hasta ve yaralı sevki için teyakkuza geçirilmiştir. Şırnak, Ş.Urfa, Gaziantep, Kilis ve Hatay illerimizde birer adet ağır iklim tipi Sahra Hastanesi hazırlanmıştır. Afetzedelerin gerektiğinde kara ve hava ambulansları ile sevki için 10'u 4 sedyeli olmak üzere 40 kara ambulansı hazır beklemektedir. Sağlık Bakanlığı olarak milletimiz adına Irak ve İran halkları için her türlü yardıma hazırız. Tüm afetzedelere geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Ziraat ve Su Kaynakları Bakanı Abdulsettar Mecid, yaptığı yazılı açıklamada, Süleymaniye'deki barajda hasar meydana geldiğini, zararın boyutlarının tespiti için çalışma başlatıldığını bildirdi.

Mecid, zararın tespiti ve olası bir felaketin önüne geçilmesi için özellikle baraj zemininde incelemelerin yapılacağını belirterek, evleri baraja yakın olanlara can güvenlikleri için bölgeden uzaklaşmaları çağrısında bulundu.



KIZILAY YARDIM GÖNDERDİ

Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi, Irak'taki depremin ardından harekete geçti. Muş'un Hasköy ilçesindeki depolardan Irak'a gönderilmek üzere ilk etapta bin adet çadır tırlara yüklenmeye başlandı.

Konuyla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk Kızılayı Doğu Anadolu Bölge Afet Yönetim Merkezi Müdürü Baran Akar, Irak'taki depremin ardından harekete geçtiklerini söyledi. Akar, “Depremin hemen ardından depolarımızı açtık ve çadırları tırlara yüklemeye başladık. İlk etapta bin adet çadır göndereceğiz” dedi.

Deprem, hissedildiği Diyarbakır, Mardin ve Batman'da korkuya neden oldu. Yaklaşık 40 saniye süren deprem nedeniyle panik yaşayan vatandaşlar, kendilerini sokağa attı. Mardin'de çocuğunu kucaklayarak sokağa çıkan bir vatandaş, "Depremi eşim bayağı hissetti. Eşim panikledi bu yüzden çok korktum" dedi.



HASTALAR TAHLİYE EDİLDİ

Irak'ın Süleymaniye kentinde meydana gelen deprem Şırnak'ın Cizre ilçesinde de hissedildi. Deprem nedeniyle Devlet Hastanesi acil servisindeki hastalar tedbir amacıyla tahliye edildi.

Irak'ın güneydoğusundaki Süleymaniye kentinde meydana gelen 7,2 büyüklüğündeki deprem, Cizre'de de hissedildi. Deprem nedeniyle büyük korku yaşayan vatandaşlar evlerini terk ederek, sokaklara çıktı. Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesi acil servisindeki hasta ve hasta yakınları da tedbir amacıyla tahliye edildi. Hastanede görevli polisler, deprem sarsıntısının hissedilmesiyle birlikte vatandaşlardan dışarı çıkmalarını istedi. Bazı hastalar kollarına takılı serumlarla birlikte hastaneyi terk etti. Sarsıntının ardından hasta ve hasta yakınları yeniden içeriye alındı.

Deprem Erbil kentinde de hissedildi. Sarsıntının ardından insanlar panikle sokağa çıktı.



"BU DEPREM BİZİM İÇİN SÜRPRİZ DEĞİL"

CNN Türk canlı yayınında konuşan Prof. Dr. Tuncay Taymaz, "Bu deprem bizim için sürpriz değil. 100-150 kilometrelik bir deprem fayının kırıldığını tahmin ediyoruz. 10 km derinliğinde gerçekleşen bu depremin ilk 72 saatte artçıları 7.5 şiddetine kadar varabilir."açıklamasında bulundu.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi de deprem şiddetini 7.1, merkezüssünü ise İran olarak açıkladı.



SAĞLIK BAKANI DEMİRCAN AÇIKLAMADA BULUNDU



Sağlık Bakanı Ahmet Demircan Türkiye'den ypıalcak destek için Twitter hesabı üzerinden açıklamada bulundu. Demircan, Twitter hesabı üzerinden Adana ve Mersin şehir hastanelerinin olası yaralı ve hasta sevkiyatı için teyakkuzda olduğunu açıkladı.



İşte o tweet:

3-Adana ve Mersin Şehir Hastanelerimiz olası hasta ve yaralı sevki için teyakkuza geçirilmiştir — Dr Ahmet Demircan (@Dr_Demircan) 12 Kasım 2017