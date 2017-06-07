İran parlamentosunda silah sesleri!

İran parlamentosundan silah sesleri gelmeye devam ediyor, bir koruma görevlisinin hayatını kaybettiği aktarıldı. Tasnim haber ajansı ise 3 silahlı kişinin iki kişiyi yaraladığı bilgisini paylaştı. Fars haber ajansı ise erkek bir saldırganın kaçtığını öne sürdü.



İranlı milletvekili Elias Hazrati, 3 silahlı saldırganın iki sivili yaraladığını belirtirken, bir yetkili saldırganlardan birinin tutuklandığını belirtti. Hazrati, saldırganlarda kalaşnikof model silah ve bir de tabanca olduğunu ifade etti.



İKİNCİ SALDIRI HUMEYNİ TÜRBESİNDE

İran devlet televizyonu, Ayetullah Humeyni'nin türbesi önünde de silahlı saldırı düzenlendiğini duyurdu. Saldırıda yaralananlar olduğu bildirildi. Öte yandan Anadolu Ajansı İran merkezli muhabiri Mustafa Melih Ahıshalı, "İran devrim lideri Humeyni'nin türbesinin bulunduğu noktada da bazı olaylar olduğu ve yaralıların bulunduğu bilgisi geliyor" dedi. Tesnim haber ajansı, Humeyni türbesinin önünde yaralılar olduğunu aktardı.



'KENDİNİ PATLATTI' İDDİASI

Mehr haber ajansı, Humeyni türbesine saldıran üç kişiden ikisinin gözaltına alındığını, üçüncü saldırganın 'intihar yeleğini' infilak ettirdiğini duyurdu. Olayda toplamda, 1 ölü 5 yaralı olduğu ifade ediliyor.