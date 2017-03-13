İsrail polisi bir Filistinliyi öldürdü

İsrail güçlerinin Doğu Kudüs'te "bıçaklı saldırı gerçekleştirdiği" iddiasıyla Filistinli bir genci öldürdüğü bildirildi.

İsrail Polis Sözcüsü Luba Samri, yaptığı yazılı açıklamada, "bir Filistinlinin Eski Şehir'deki Bab'ul-Esbat bölgesinde iki sınır polisine bıçaklı saldırı gerçekleştirdiğini" ileri sürdü.

Söz konusu Filistinlinin İsrail polislerince açılan ateş sonucu hayatını kaybettiğini kaydeden Samri, hastaneye kaldırılan yaralı iki polisin ise hayati tehlikesinin bulunmadığını aktardı.

Samri ayrıca ismini açıklamadığı Filistinlinin 25 yaşında ve kentin Cebel Mukebbir Mahallesinden olduğunu aktardı.

AA