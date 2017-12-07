İsrailli gazete: Sayın Trump, bize Kudüs konusunda iyilik yapmayın







1995'ten beri Kudüs'ün hassas bir konu olduğunu idrak eden onlarca Amerikan Başkanı "Kudüs Filistin'in başkentidir" dememişti. Fakat Donald Trump bu durumu sonlandırarak, İsrail Büyükelçiliği'ni Kudüs'e taşıma işlemlerini başlattı. Filistin ve İslam dünyası ayağa kalkarken, karar sosyal medyada "ahmakça ve savaş yanlısı"olarak değerlendirildi.



TURMP NE DEDİ?

İşte Donald Trump'ın canlı yayında yaptığı açıklama:



Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın zamanı geldi. Bugünkü açıklamam İsrail ve Filistin arasındaki çatışmalara yeni bir yaklaşımdan ibarettir. Daha önceki ABD başkanları Kudüs'ü başkent olarak tanımadı. Başkanlar, Kudüs'ün tanınmasının geciktirilmesinin barışı ilerleteceğini düşündü. Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanımanın vakti gelmiştir. Önceki ABD Başkanları Kudüs'ü başkent olarak kabul etme kararını seçim vadi olarak kullandıklar ancak bunu gerçekleştirmediler. Ben bugün bunu gerçekleştiriyorum. Bu kararı vermenin ABD'nin çıkarları doğrultusunda olduğunu, İsrail ve Filistin arasındaki barış içinde en doğru adım olduğuna düşünüyorum Kudüs kararı çok önce verilmesi gerekli bir karardı.

Sürdürülebilir uzun vadeli bir barış için en doğru karar olduğunu düşüyorum. İsrail, tüm egemen ülkeler gibi kendi başkentine karar vermekte özgürdür. Bunun bir gerçek olarak kabul edilmesi barış için gerekli bir adımdır. Kudüs modern İsrail hükumetinin evidir. İsrail parlamentosu bu kenttedir. Bunun yanı sıra İsrail'in yüce mahkemesi bu kenttedir. Aynı şekilde başbakanın ve Cumhurbaşkanının resmi konutları bu kenttedir. Birçok hükumet kurumunun binaları bu kenttedir. Bugün verdiğimiz kararla Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıyoruz. Bu sadece gerçekleri kabul etmektir. Bu yapılması gereken bir şeydir. İşte bu sebeple de Dışişleri Bakanlığına Tel Aviv'deki ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınması hazırlıklarına başlaması talimatını veriyorum.

22 SENEDİR ERTELENİYORDU

ABD yönetiminin, 1995'teki Kudüs Büyükelçilik Yasası'na göre İsrail'in başkenti Tel Aviv'deki büyükelçiliğini Kudüs'e taşıması öngörülüyordu. Ancak söz konusu yasa 22 senedir Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama'nın başkanlık dönemlerinde her 6 ayda bir “ulusal güvenlik” gerekçesiyle erteleniyordu.

ABD'LİLER TAŞINMAYA KARŞI



ABD kamuoyunun Tel-Aviv'deki ABD büyükelçiliğinin Kudüs'e taşınmasına karşı olduğu ortaya çıktı. Washington merkezli Brookings Enstitüsü uzmanlarından Shimbley Telhami'nin gerçekleştirdiği ankete göre, Amerikalıların yüzde 63'ü Büyükelçiliğin Kudüs'e taşınmasına karşı çıkarken, halkın sadece yüzde 31'i böyle bir adıma onay veriyor.



İSRAİLLİ GAZETE HAARETZ: SAYIN TRUMP BİZE KUDÜS KONUSUNDA İYİLİK YAPMAYIN



Öte yandan İsrail'den de sesler yükselmeye başladı. Bir süredir iç siyasette yolsuzluk davaları sebebiyle sorun yaşıyan Başbakan Benyamin Netanyahu'nun muhalifi olan ve 'iki devletli çözümü' desteklediği çerçevesinde bir imaja sahip olan Liberal Gazete Haaretz, dün Trump'ın açıklamasının ardından "Sayın Trump, bize Kudüs konusunda iyilik yapmayın" başlığıyla çıktı.







"SAYIN TRUMP, KUDÜS FİLİSTİN'İN BAŞKENTİDİR"



Arap basınından ise en çok cılız sesler yükselirken, Lübnan'da yayımlanan The Daily Star gazetesinin dün, “Alınmayın Sayın Başkan, Kudüs Filistin'in başkentidir” çıktı. Bunun ardından dün sosyal medyada başlatılan #JerusalemIsTheCapitalof-Palestine etiketine pek çok kesimden destek geldi. Sosyal medya kullanıcıları, Trump'ın başta Ortadoğu olmak üzere dünyanın her yerinde barışı engellemeye çalıştığını ifade etti.



İRAN'DAN TEPKİ



Ulusal İran Amerikan Konseyi Kurucusu ve Başkanı Trita Parsi, kararın “tüm budala kararların anası” olduğunu yazdı. Etiket, Arapça'da da en çok tweet atılan konular arasına girdi. (www.timeturk.com)