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İsviçre gazetesi bu manşeti attı!

İsviçre'nin Blick gazetesi, Türkçe manşet atarak referandumda hayır denilmesi çağrısında bulundu.

İsviçre gazetesi bu manşeti attı!
Blick gazetesi ilk sayfadan verdiği haberde, “Erdoğan'ın diktatörlüğüne Hayır oyu kullanın” sözleriyle “İsviçre'de yaşayan bütün Türkleri 16 Nisanda HAYIR oyu kullanmaya davet ediyoruz.” çağrısında bulundu.
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