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İtalya’da korona virüse karşı Kur'an-ı Kerim okutuldu

İtalya’nın Carpi kentinde korona virüs salgınına karşı Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamları bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikle imam Mourad Selmi Kur'an-ı Kerim okudu.

İtalya’nın Carpi kentinin Belediye Başkanı Alberto Bellelli, korona virüs salgınına karşı Hristiyan, Yahudi ve Müslüman din adamlarıyla bir araya geldi. Korona virüs karantinası nedeniyle boş kalan Martiri Meydanı'nda toplanan din adamları, salgına karşı hep birlikte dua etti. İmam Mourad Selmi de Kur'an-ı Kerim’den Al-i İmran Suresi'ni okudu. Müslümanlara seslenen Selmi, korona virüs salgınına karşı dua etti.

İtalya Sağlık Bakanlığı tarafından son yapılan açıklamada, ülke genelinde korona virüs nedeniyle ölü sayısının 23 bin 227'ye ulaştığı belirtildi. Ülke genelinde 3 bin 491 yeni vaka tespit edildiği, toplam vaka sayısının da 175 bin 925'e yükseldiği açıklandı.

İHA

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