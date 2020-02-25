Kayserili kuaförler İtalya’da Türkiye’yi temsil edecek

Kayserili erkek kuaförleri Serkan Arpalı ve Halil Küçükşahin, İtalyan bir firma tarafından Adana’da kuaförler için düzenlenen lansmanda yapılan eleme turlarını geçerek ‘Uluslararası Yeterliliğe Sahip Kuaförlük Belgesini’ aldı. Kayserili kuaförler bu belge ile birlikte İtalya’da düzenlenecek olan uluslararası kuaförlük yarışmasına gitmek için Eurocup Turkey takımına seçildi. Aynı zamanda iş ortağı olan iki kuaför, birbirleri ile paylaştıkları bilgi birikimlerini yarışmada göstererek birincilikle dönmek istediklerini söyledi.







Ortağı ile daha iyi neleri başarabilecekleri konusunda sürekli çalıştıklarını söyleyen 24 yıllık kuaför Halil Küçükşahin, “Öncelikle mesleğimizi daha iyi şekilde yapabilmek için araştırmalarda bulunuyoruz ve kendimizi geliştirmek için yoğun bir çaba sarf ediyoruz. İtalya için milli takım elemeleri ilk olarak Adana’da lansmanla beraber oldu ve biz de katıldık. 100 kişilik katılımcı vardı ve biz ilk 25 içerisine girdik ve bu ekiple beraber Nisan’ın 4 ve 5’inde İtalya’da olacağız ve ülkemizi temsilen orada bulunacağız. Biz aynı iş yerinden 2 kişi seçildik ortağım ile beraber gideceğiz. Biz bilgi birikimi açısından birbirimize çok destek oluyoruz. Bu yola çıktığımızda birlikte daha iyi neyi başarırız diye düşündük ve onun peşinde olduk her zaman için. İtalya’da ilk hedefimiz birinci olmak. Yaklaşık 33 ülke katılacak yarışmaya ve biz en iyisini başarıp birincilikle dönmek istiyoruz” dedi.







25 yıllık kuaför Serkan Arpalı ise, Türkiye ve Kayseri’ye yakışır şekilde kupa alarak dönmek istediklerini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:

“2019 yılında ‘En İyi Best’ iş yerimize geldi ve bizi aday gösterdiler. Gizli müşteri göndererek hizmetimizden memnun kaldıkları için de Kayseri’nin en iyisi ödülünü bize verdiler. İtalya’da 33 ülkenin katıldığı bir yarışma var. Adana’da seminer düzenlendi ve biz de Türkiye’yi temsil etmek için gittik. Yaklaşık 100 kişi vardı orada ve biz de ortağım ile birlikte ilk 25 kişi içerisine seçildik. Türkiye’yi ve Kayseri’yi en iyi şekilde temsil etmek için orada bulunacağız. Vatandaşlarımızın dualarını bekliyoruz orada ve elimizden geldiği kadar mücadele edeceğiz. Aynı iş yerinden iki kişi olarak gitmemiz de bizi ayrıca gururlandırdı çünkü bizim için daha iyi bu durum. Elimizden gelenin en iyisini yapabilmek için birbirimize sırtımızı dayayacağız. İnşallah bu mesleğe en iyi vizyonu katarak, en iyi şekilde yapabilmek adına ortağım ile birlikte mücadele edeceğiz ve Kayseri’ye yakışır bir şekilde kupa getirmek istiyoruz.”







