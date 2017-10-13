KAYSERi’NiN GÖZBEBEKLERi iDLiB’DE

Türk askeri dün akşam saat 22.15 sularında İdlib'e girdi. İdlib'e Özel Kuvvetler ve Kayseri 1. Komando Tugayı'ndan 100'den fazla askerin İdlib'e gittiği, sayının önümüzdeki günlerde artabileceği belirtiliyor.



NELER YAŞANIYOR?



ASTANA’da üç garantör ülkenin çatışmasızlık bölgesi kurulmasında uzlaşıya vardığı Suriye’nin İdlib bölgesinde gece saatlerinde sıcak gelişmeler yaşandı. Türk Özel Kuvvetleri beş günlük keşif çalışmasının ardından saat 22.15 itibariyla İdlib’e girdi. Bölgedeki kaynaklardan edinilen bilgiye göre; operasyonda 30 zırhlı araçla 100’den fazla Türk askeri yer aldı.



Askerlerin Kayseri Komando 1. Tugay Komutanlığı ile Özel Kuvvetler Komutanlığı’ndan olduğu öğrenildi. Bordo Bereliler (Özel Kuvvetler) ile Mavi Berelilerin (Kayseri Komando), yapılan müzakereler sonucu Heyet Tahrir el Şam’ın (HTŞ) boşalttığı yerlerden Suriye’ye girdiği öğrenildi. ÖSO kaynakları, Türk askerinin Cilvegözü’nün doğusundaki At Dana civarında Keperlusin bölgesinden İdlib’e geçtiğini ve yerel halkın Mehmetçiği sevinç gösterisiyle karşıladığını söylediler.



Türk askerinin İdlib’de gözlemci kuvvet olarak yer almaya başlamasıyla ilgili Genelkurmay’ın bugün bir açıklama yapması bekleniyor. Türk gözlemci kuvvetinin ilk konvoyu, 8 Ekim’den bu yana keşif yapan Özel Kuvvetler timlerinin bu görevlerini tamamlaması ve olumlu rapor vermesinden sonra İdlib bölgesine girdi. Gözlemci kuvvetin görev yapacağı noktalar arasında İdlib-Afrin sınır hattındaki Bereket Dağı mevkiinin de olduğu belirtiliyor. Astana’da varılan uzlaşıya göre; İdlib bölgesinin batısında toplam 14 ayrı gözlem noktasında Türk askeri görev yapacak.



DAHA FAZLA ASKER GİDECEK

Astana’da varılan uzlaşıda garantör ülkelerden 500’er askerin İdlib’deki çatışmasızlık bölgelerinde görev yapması planlanmıştı. Ancak uzmanlar, gözlemci kuvvet olarak görev alacak asker sayısının daha fazla olabileceğini, bu nedenle İdlib’e intikalin önümüzdeki günlerde de devam etmesi bekleniyor.



İHA'LAR İSTİHBARAT TOPLUYOR

Türk Özel Kuvvetleri ile Kayseri 1. Komando Tugayı’nın İdlib bölgesine girişi öncesi dün sabahtan itibaren insansız hava araçları da (İHA) havadan gözlem yaptı. Keşif çalışmaları başladığında havada gözlemi bir İHA yaparken, dün iki İHA havalandı. İHA’lardan biri Afrin bölgesinin Türkiye sınır hattını gözlerken, diğeri Reyhanlı ve İdlib bölgesi üzerinde uçtu. İHA’lar bölgedeki hareketlilikle de ilgili sürekli istihbarat topladı.

Hürriyet