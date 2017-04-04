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Kimse Yok Mu 'yetim yardımlarını' Hillary'e göndermiş

Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik yürütülen FETÖ soruşturmasında yeni gözaltılar var. Ayrıca yeni ayrıntılar da ortaya çıkıyor.

Kimse Yok Mu 'yetim yardımlarını' Hillary'e göndermiş
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KHK ile kapatılan Kimse Yok Mu Derneği'ne yönelik Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü, Kaçakçılık ve Mali Suçlar Soruşturma Bürosu'nca yürütülen soruşturmada aralarında dernek yöneticisi ve çalışanlarının da bulunduğu 82 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Yürütülen soruşturmada Kimse Yok Mu Derneği'nin eski çalışanlarına yönelik önemli suçlamaların bulunduğu öğrenildi.

YETİM PARALARI CLINTON'A GİTTİ

Gazete Habertürk'ten Nihat Uludağ ve Arzu Kaya'nın aktardığına göre, dernek tarafından yetimler için toplanan yardım paralarının, 2014 yılından sonra ABD başkanlık seçimleri sırasında Hillary Clinton'ın seçim kamyasına destek olmak için 5 ile 10 bin dolarlık dilimler halinde gönderildiği iddia edildi.

AYRINTI: Amerikalı siyaset dergisi frontpagemag, Hillary Clinton'un FETÖ terör örgütünün ele başı Gülen'le olan ilişkisini şöyle tanımlıyor: "Demokratik adayın 'Türk Humeyni'ye' yakın bağları

Derneğin 2014 yılından sonra Hollanda ve bazı Avrupa ülkelerinde 'Kimse Yok Mu International' ismiyle faaliyet yürüttüğü ve milyonlarca liralık yardım paralarını da FETÖ'ye aktardıkları ileri sürüldü.(en son haber)

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