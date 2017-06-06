KÖRFEZ’DE ŞEYTANi KUŞATMA

Suudi Arabistan, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Doğu Libya Hükümeti ve Yemen, Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiklerini duyurdu. Arap liginin Katar'a karşı geliştirdiği bu ani abluka kararı bir süredir siber saldırılar altında bulunan Katar'a dair sözde bazı gizli bilgilerin ifşa edilmesiyle başladı. Ancak Katar'la iplerin koparılma süreci Amerikan Başkanı Trump'ın 20 Mayıs'ta Suudi Arabistan'a yaptığı ziyaretle start almıştı. Trump, Suudi ziyaretinde Müslüman Kardeşler Teşkilatı gibi mutedil ve medeni İslami hareketleri ve Hamas'ı “terörist” örgüt olarak zikretmişti.



Daha önce ‘Bir ziyaret bin fitne' olarak manşetten verdiğimiz Trump'ın büyük tepkilere neden olan bu densiz açıklaması bile kabul görmüş değilken, bunun ileri bir aşaması İhvan, Hamas ve dahası İslami tüm hareketleri destekleyen, barındıran ülkeleri ‘teröre destek veren ülke' yaftalamasının bir ön hazırlık aşamasıydı ki, öyle de oldu. Katar, Sisi cuntasının darbesinden ülke dışına çıkmak zorunda kalan İhvan üyeleri ve siyonist işgal zulmünden dolayı ülkesine sığınan Müslüman liderlere kol kanat gerdiği için emperyalist haçlı-siyonist zihniyetin güdümünde hareket eden işbirlikçi Arap ülkelerinin ambargosuna maruz kaldı. Dahası Katar'la ilişkileri kesmenin diğer en önemli sebebinin ise Katar'ın Türkiye'ye askeri üs vermiş olması olarak görülüyor.



Bilindiği üzere Amerika'nın Türkiye'de 15 Temmuz darbe teşebbüsüne destek vermesi ve darbe lideri F. Gülen'i teslim etmemesi sonucu bozulan ilişkiler üzerine süren polemikte; bir yandan Türkiye'nin önü alınmaya çalışılırken öte yandan Türkiye'nin bölge ülkeleri üzerindeki etkisi kırılmaya çalışılıyor. Suudi önderliğindeki körfez Arap ülkelerinin Katar'a karşı başlattıkları kumpas niteliğindeki bu girişim, Amerikan güdümündeki batılı emperyalistlerin Arap dünyasında yeni bir kaosun fitilini ateşlemek istediğini ortaya koyuyor. Emperyalistlerin Katar'ın ardından bağlantılı bir şekilde bir sonraki hamlesinin Türkiye'ye yönelik kirli bir girişim olabileceği değerlendirmeleri yapılıyor.



SUUDİ TÜM İLİŞKİLERİNİ KESTİ

Suudi Arabistan Resmi Haber Ajansı SPA'da yayınlanan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, ülkenin milli güvenliği için Katar ile tüm diplomatik ilişkilerin kesildiği, deniz ve hava sınırlarının da kapatıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Doha'nın açık ve gizli gerçekleştirdiği ciddi ihlaller, terör örgütlerini barındırarak teröre destek vermesi, basın yayın organlarında terör örgütlerinin propagandasını yapması, Katif ilindeki İran bağlantılı terör eylemlerini desteklemesi, aşırıları barındırması, Yemen'deki Husi militanları desteklemesi sonrasında Suudi Arabistan'ın bu kararları almak durumunda kaldığı" belirtildi.



Bu kararların aynı zamanda "Katar'ın Bahreyn'de desteklediği terör eylemleri sonrasında kardeş ülke Bahreyn ile dayanışma çerçevesinde alındığı" ifade edilen açıklamada, karar gereği Suudi Arabistan vatandaşlarının Katar'a seyahati ve ülkede sürekli oturumu ile Katarlı vatandaşların ülkeye gelmesi ve transit hava limanlarını kullanmasının yasaklandığı kaydedildi.



Suudi Arabistan'da bulunan Katar vatandaşlarının güvenlik gerekçesiyle 14 günde ülkeyi terk etmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, ilişkilerin kesilmesi işleminden Hac ve Umre yapacak Katarlıları etkilemeyeceği aktarıldı.



BAHREYN VE BAE

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) resmi haber ajansı ENA'da yayınlanan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Bahreyn ve Suudi Arabistan'ın Katar ile ilişkileri kesme kararının desteklendiği, BAE'nin de Katar ile tüm diplomatik ilişkileri kestiği belirtildi.

Ülkede bulunan Katarlı diplomatların 48 saat içinde, Katar vatandaşlarının da 14 gün içinde ülkeyi terk etmesi gerektiği, BAE vatandaşlarının da Katar'a seyahatinin yasaklandığı bildirildi.

Açıklamada, Katar ile deniz ve hava sınırlarının da kapatıldığı kaydedildi.



MISIR

Mısır Dışişleri Bakanlığı da "düşmanca tutumları" nedeniyle Mısır'ın Katar ile diplomatik ilişkilerini kestiğini bildirdi.



Mısır Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Katar'ın "El Kaide ve DEAŞ fikrini yaydığı, Sina Yarımadası'ndaki terör örgütlerini desteklediği, ayrıca Mısır ve diğer Arap ülkelerinin iç işlerine karıştığı" ifadesi kullanıldı.



Açıklamaya şöyle devam edildi: “Mısır yönetimi, düşmanca tavırları, Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) yöneticilerini ülke topraklarında barındırması ve Mısır milli güvenliğini tehdit eden terör örgütlerinde destek vermesi nedeniyle Katar ile diplomatik ilişkileri kesmeyi kararlaştırmıştır.”



Açıklamada, Katar'ın ulaşım ve taşıma araçlarına Mısır'daki havaalanları ve limanların tümünün ülke milli güvenliği için kapatıldığı da kaydedildi.



YEMEN

Yemen hükümeti, Katar'la diplomatik ilişkileri kestiğini bildirdi.



Yemen resmi ajansı SABA'da yer alan habere göre, hükümetin açıklamasında, Katar "darbeci milislerle ilişkide olmakla" suçlanarak, bunun Yemen'deki meşru hükümeti destekleyen ülkelerin mutabık kaldığı hedeflerle çeliştiği belirtildi.

Katar ile diplomatik ilişkilerin kesildiği ifade edilen açıklamada, Katar birliklerinin Husilere karşı oluşturulan uluslararası koalisyondaki rolünün sona erdiğine ilişkin kararın da desteklendiği aktarıldı.



Açıklamada ayrıca, Yemen'de istikrar ve güvenliğin sağlanması, devletin egemenliğinin darbecilerden alınarak yeniden tesisinde koalisyondaki kardeş ülkelerin tüm çabalarını sarf etmeyi sürdüreceğine ilişkin hükümetin güveni vurgulandı.



ÜÇ ÜLKE AMBARGONUN DIŞINDA

Kuveyt, Uman ve Ürdün'ün, Katar karşıtı ambargonun içerisinde yer almayacağı açıklandı.



KATAR, YEMEN'DEKİ ULUSLARARASI KOALİSYON'DAN ÇIKARILDI

Bu arada, Katar'ın Suudi Arabistan öncülüğünde Yemen'de Husilere karşı oluşturulan Uluslararası Koalisyon'daki rolünün sona erdiği bildirildi.



Suudi Arabistan'ın resmi haber ajansı SPA'da yayınlanan Koalisyon Komutanlığı açıklamasında, Uluslararası Koalisyon'un, "Yemen'de terörizmi güçlendirmesi ve darbeci milislerle ilişkilerinden dolayı" Katar'ın koalisyondan çıkarılmasına karar verdiği kaydedildi.



KATAR: AMAÇ KATAR'I VESAYET ALTINA ALMAK

Katar Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Suudi Arabistan, Bahreyn ve BAE'nin diplomatik ilişkileri kesme kararlarının üzüntü ve şaşkınlıkla karşılandığını, kararların "dayanağı olmayan, gerçek dışı iddialar" nedeni ile alındığı belirtildi.



Katar'ın bir süredir "amacı devlete zarar vermek olan ve tamamı uydurma olan bir iftira kampanyasına maruz kaldığına" işaret edilen açıklamada, Katar'ın Körfez İşbirliği Konseyi'nin (KİK) aktif bir üyesi olduğu, KİK'te alınan kararlar ve sözleşmelere bağlı kaldığı, diğer ülkelerin egemenliğine saygı duyan, ülkelerin içişlerine müdahale etmeyen, görevi olduğu üzere terör ve aşırılıkla mücadele eden bir ülke olduğu vurgulandı.



Basın yoluyla yürütülen Katar karşıtı kampanyanın körfez halkını ikna edemediği, bu yüzden krizin giderek tırmandırıldığı ifade edilen açıklamada, "Ülkelerin ilişkileri kesmeyle ilgili açıklamalarında belirttikleri iddialara bakıldığında bu girişimin de medya üzerinde planlı bir şekilde yürütülen ve çoğu iftira olan kampanyanın bir parçası olduğu görülmektedir." denildi.



Katar Dışişleri Bakanlığı, söz konusu kararların KİK içinde alınmamasının da iddia edilen konuların "gerçek dışı" olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Açıklamada ayrıca, kararların Mısır ile eş zamanlı ilan edilmesine dikkat çekilerek, amacın Katar'ı vesayet altına almak olduğu, bunun ise ülkenin iç işlerine müdahale anlamı taşıdığı ve kesinlikle "kabul edilemez" olduğu kaydedildi.



Söz konusu kararların Katar'ı, vatandaşlarını ve ülkede ikamet eden yabancıları etkilemeyeceği, Katar hükümetinin ekonomik alanlar dâhil alınması gereken tüm önlemleri alacağı vurgulandı.



SUUDİ, AL JAZEERA OFİSİNİ KAPATIYOR

Suudi Arabistan hükümeti, Katar'daki Al Jazeera kanalının yayın lisansını iptal etme ve ülkedeki ofislerini kapatma sürecini başlattı. Suudi yetkililer, Katar'daki medya kuruluşları için çalışan Suudi gazetecilerin de ülkelerine dönmelerini emretti.



ÇAVUŞOĞLU: ÜZÜNTÜ DUYDUK

Çavuşoğlu 7 ülkenin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesmesi hakkında da "Her şartta diyaloğun devam etmesi lazım ki var olan sorunlar barışçıl yoldan aşılsın. Mevcut tablodan üzüntü duyduk. Bu durumun normalleşmesi için elimizden geleni yaparız" ifadelerini kullandı.



İRAN: SORUNLARI ÇÖZMEZ

Konu ile ilgili İran'dan yapılan açıklamada, Katar'la diplomatik ilişkilerin koparılmasının bölgedeki sorunları çözmeyeceği belirtildi.



RUSYA: BİZ KARIŞMAYIZ

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, 6 Arap ülkesinin Katar ile diplomatik ilişkilerini kesme kararı almasına ilişkin olarak, "Bu, onların bileceği iş. Biz ülkelerin ikili ilişkilerine karışmıyoruz" dedi.



KATAR İLE ARAP ÜLKELERİ ARASINDAKİ SİBER SALDIRI KRİZİ

Katar Resmi Haber Ajansı (QNA), 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınlamıştı. Açıklamalar kısa süre içinde medyada geniş şekilde yer almıştı.



Bundan birkaç saat sonra açıklama yapan Katar hükümeti İletişim Dairesi Direktörü Şeyh Seyf bin Ahmed Al Sani, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasında da QNA'nın siber saldırıya uğradığı ve yayınlanan haberlerin gerçeği yansıtmadığı, medya organlarından bu açıklamaları dikkate almamaları talep edilmişti.

KAYNAK: DOĞRU HABER