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KORKUTAN BİLANÇO

İspanya'da korona virüsü nedeniyle son 24 saatte 605 kişinin daha hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısı 15 bin 843'e yükseldi.

KORKUTAN BİLANÇO

Korona virüsü salgınında Avrupa'da İtalya'nın ardından en çok ölümün kaydedildiği İspanya'da bilanço artıyor. İspanya Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 605 kişinin daha korona virüsü nedeniyle hayatını kaybetmesi sonucu ölü sayısının 15 bin 843'e yükseldiği belirtildi. Ülke genelinde 4 bin 576 yeni vakanın kayıtlara geçtiği, toplam vaka sayısının 152 bin 446'dan 157 bin 22'ye ulaştığı kaydedildi.

Öte yandan İspanya'da alınan karantina önlemleri kapsamında insanların yalnızca yiyecek veya ilaç almak, hastaneye gitmek ve işe gitmek için dışarı çıkmasına izin veriliyor. 

 

İHA

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