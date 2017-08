Kudüs’e yeni kapı

Önceki gün ümmettin kalbi İstanbul Yenikapı’da attı. Zalim Siyonist İsrail’in Mescid-i Aksa’daki zulmünün bitmesi için “Mazlumlar ayağa kalkmadıkça zalimler diz çökmez” düsturuyla yola çıkan Saadet Partisi’nin “İsrail yalnız güçten anlar” çağrısı yaptı. Yüz binlerin kulak verdiği çağrıya Mescid-i Aksa için dualar yükselirken, zalim İsrail’e ise gözdağı oldu. Yüz binlerce Mescid-i Aksa ve Kudüs sevdalısının kıyama durduğu ve Siyonist İsrail’in telin edildiği Yenikapı’daki şahlanışı ne yazık ki Türk medyasının yeterli ilgiyi göstermemesi şaşırttı. Mitingi sadece Milli Gazete, Yeni Akit, Milat, Yeni Şafak, Milliyet birinci sayfasından görürken, ne yazık ki diğer gazeteler hak edilen ilgiyi göstermedi.

ATEŞE SU, MAZLUMA UMUT, ZALİME KORKU…

İslam ümmetinin yüreği önceki gün Yenikapı’da Kudüs için attı. Yüz binlerce Kudüs ve Mescid-i Aksa sevdalısı Yenikapı Meydanı’nı hıncahınç doldurarak, Siyonist İsrail’e “ayağını denk al” mesajı verdi. Dünya medyasında büyük yankı uyandıran, özellikle İsrail medyasının huzurunu kaçıran ‘Büyük Kudüs Mitingi’, ne yazık ki Türk basınının bir kısmı tarafından her nedense “görülemedi”. Birkaç gazete dışında Yenikapı mitingini 1. sayfasına taşıyan olmazken, özellikle ana akım ve iktidar medyası üç maymunu oynadı.







İSLAM DÜNYASINDAN BÜYÜK İLGİ

Katar merkezli yayın kuruluşu El Cezire, Büyük Kudüs Mitingi’nden çok sayıda fotoğraf paylaşırken, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nun konuşmasına yer verdi. İngiltere’nin başkenti Londra’da Arapça olarak yayınlanan günlük gazete El-Kuds el-Arabi ise, “İstanbul’da yüzbinler Mescid-i Aksa için gösteri düzenledi” başlığını attı. Hamas’a yakın Filistin Enformasyon Merkezi de, Büyük Kudüs Mitingi’ne yüz binlerce Müslümanın ellerinde Türk ve Filistin bayraklarıyla katıldığını duyururken, Lübnan’daki En-Nahar gazetesi, Yenikapı Meydanı’nda toplanan binlerce kişinin İsrail’in Mescid-i Aksa’da yaptığı ihlallere karşı duruş sergilediği ve Filistinlilere destek verdiğini yazdı.



İSRAİL’İ KORKU SARDI

Büyük Kudüs Mitingi, dünya basınında geniş yer bulurken, özellikle İsrailli haber siteleri mitingi yakından takip ederek okurlarına duyurdu.



Yenikapı’daki “Büyük Kudüs Mitingi”ni haber yapan Times of Israel sitesi miting hakkında ilginç yorumlar yaptı. “Vur, vur Siyonist’e vur” sloganlarına dikkat çekilen haberde hiçbir hükümet yetkilisinin mitinge katılmamasının “neyse ki” ifadesiyle kullanılması, “normalleşen” Türkiye-İsrail ilişkilerine verilen önemi(!) ve İsrail’in bundan ne derece çıkar sağladığını ortaya koydu. İsrail’in önde gelen gazetelerinden YediothAhronot, “Binlerce insan İstanbul’da İsrail’in Aksa Camii tedbirlerine karşı toplandı” başlığını atarken, Haaretz gazetesi de Reuters’in geçtiği şekliyle mitinge yer verdi.







“NETANYAHU BU GÜÇTEN KORKUYOR”

İngiliz haber ajansı Reuters, Büyük Kudüs mitingini “Saadet lideri Karamollaoğlu; “Bu meydanı sadece Gazze görmüyor, bugün Tel Aviv’in de gözü bu alanda. Netanyahu bu güçten korkuyor” diyerek İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya göndermede bulundu” ifadeleri ile verdi.



BİR MİLYONLUK MİTİNG GÖRÜLMEDİ

Yaklaşık bir milyon kişinin katıldığı mitingi dünya basınında büyük yankı uyandırdı. Ümmetin ilk kıblesi Mescid-i Aksa’nın tutsaklığının sona ermesi için sağduyulu Müslümanların haykırışına bu gazetelerin sessiz kalması ise basının halkın hassasiyetlerine ne kadar ilgili olduğunu ortaya koydu!



REUTERS, GENEL BAŞKAN’IN SÖZLERİNİ OLDUĞU GİBİ VERDİ

İngiliz Haber Ajansı Reuters, Büyük Kudüs mitingini “Saadet lideri Karamollaoğlu; “Bu meydanı sadece Gazze görmüyor, bugün Tel Aviv’in de gözü bu alanda. Netanyahu bu güçten korkuyor” diyerek İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’ya göndermede bulundu” ifadeleri ile verdi. Siyonizm’in önemli yayın organlarından Times of Israel ise “Muhafazakar Türk partisinin liderliğinde toplanan binlerce insan ‘İsrail’e vur’ şarkıları ile oynadı” diyerek klasik mağdur imajı vermeye çalıştı. Fransa’nın resmi haber sitesi FRANCE 24’de Yenikapı’daki mitingi okuyucularına “İsrail’in Kudüs önlemleri üzerine İstanbul’da toplu miting” başlığı ile duyurdu.



TIMES OF ISRAEL, ENDİŞESİNİ GİZLEYEMEDİ

Büyük Kudüs Mitingi, İsrail basınında da geniş yer buldu. İsrailli haber siteleri de mitingi yakından takip ederek okurlarına duyurdu. Yenikapı’daki “Büyük Kudüs Mitingi”ni haber yapan Times of Israel sitesi miting hakkında ilginç yorumlar yaptı. “Vur, vur Siyoniste vur” sloganlarına dikkat çekilen haberde hiçbir hükümet yetkilisinin mitinge katılmaması “neyse ki” ifadeleriyle aktarıldı. İsrail’in Mescid-i Aksa’ya Müslümanları sokmamasını “güvenlik tedbiri” şeklinde yumuşatarak yazan The Times Of Israel, Yenikapı’daki mitingden duyduğu endişeyi yorumlarında saklayamadı. Miting için ilginç değerlendirmelerde bulunan haber sitesi, “Büyük Kudüs Mitingi”ni Saadet Partisi’nin düzenlediğini, ancak “muhafazakâr AKP’den” katılım olmadığını yazdı. İsrail’in önde gelen gazetelerinden YediothAhronot ise, haberi aktarırken “Binlerce insan İstanbul’da İsrail’in Aksa Camii tedbirlerine karşı toplandı” başlığını attı.







TÜRKİYE BAKTI DÜNYA GÖRDÜ

Türkiye’nin popüler medya organları, Yenikapı’daki Büyük Kudüs Mitingi’ni görmezden gelirken dünya basını manşetlere taşıdı. İngiliz Haber Ajansı Reuters, Siyonizm’in önde gelen yayın organlarından Times of Israel, Amerika’nın resmi haber ajansı VOA, Hindistan’dan Oneindia ve Indian Express, Japonya’dan JAPAN TODAY, Fransa’nın resmi haber sitesi FRANCE 24, Malezya’dan THE MALAY MAİL ONLİNE, Tayland’dan THAİ VİSA gibi ana akım yayın organları Yenikapı’daki mitingi son dakika olarak geçti.

