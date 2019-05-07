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Kursiyerler Portekiz'de Eğitim Aldı

Kayseri Şehit Hüseyin Danacı Halk Eğitimi Merkezi tarafından hazırlanan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı (Ulusal Ajans) tarafından kabul edilen Erasmus + Yetişkin Eğitimi Programı KA2 Stratejik Ortaklık Projesi dahilinde 6 bayan kursiyer Portekiz'de 1 hafta boyunca Seramik alanında uygulamalı eğitim aldı.

Kursiyerler Portekiz'de Eğitim Aldı

"Start-up Business Entreprenaurial for Inactive Women and Housewives through Handicraft Skills" başlıklı AB destekli Yetişkin Eğitimi projesi kapsamında proje ortağı olan Portekiz'de gerçekleştirilen Seramik kursuna Türkiye'nin yanı sıra İtalya ve Litvanya’dan katılan toplam 18 bayan eğitimlerini tamamladı.



Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Ahmet Akçalı, bu proje sayesinde bayanların eğitim yolu ile temel becerilerinin arttırılarak AB boyutunda mesleki yeterlilik kazanmalarını, istihdama katılmalarını ve sosyal ekonomik imkanlarının artmasının sağlanacağını belirtti . Akçalı, "Program kapsamında kursiyerler eğitim alarak hem meslek öğrendiler hem de kültürleri yakından tanıma fırsatı buldular" dedi.


 

İHA

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