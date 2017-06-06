Murat Yetkin: Katar krizi ‘Dokunan yanabilir’

Hürriyet gazetesi köşe yazarı Murat Yetkin bugünkü köşe yazısında Türkiye’yi de yakından ilgilendiren Katar Krizi’nin satır aralarını okuyucusuyla paylaştı.



Katar krizini her yönüyle değerlendiren Yetkin, sorunun uluslararası arenada yorumlanış biçimini de aktarıyor. “Trump iş başına geldikten sonra yaptığı bir açıklamada IŞİD’i yok ettikten sonra sıranın El Kaide ve Müslüman Kardeşlere geleceğini söyledi.” diyen Yetkin ABD’nin terör örgütü olarak saymadığı Müslüman Kardeşleri ABD Başkanı’nın terör örgütleriyle anmasının ise Washington’da çelişkiyle karşılandığını ifade etti.



Murat Yetkin yazısında önemli olan bir başka noktayı ise şöyle aktardı: “ABD Merkezi Komutanlığın (CENTCOM) Katar’daki karargâhından IŞİD’e karşı yürüttüğü Rakka harekatının, Suudi Arabistan’ın bu hamlesinden iki gün önce, 3 Haziran’da başlamış olması.”



Resmi olarak sadece Başbakan Binali Yıldırım’ın açıkladığı Rakka Operasyonunun başlaması ve Katar’ın da bu koalisyon içinde olması dengeleri değiştiren bir durum. “Katar’ı IŞİD’e karşı koalisyondan çıkarmak, Suudi Arabistan’ın kendi öncülüğündeki Yemen koalisyonundan çıkardığını açıklaması kadar kolay değil.” diyen Yetkin bu konuda Katar’da 10 bin ABD askerinin bulunduğu dev üssü kanıt olarak sunuyor: “Bu tür dev askeri üsler öyle bir günde kurulmadığı gibi bir günde de kaldırılamıyor.”



Yazının devamında İslam İşbirliği Örgütü dönem başkanı sıfatıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın diplomasi atağını başlatmasına da değininen Yetkin diplomasinin devam etmesi gerektiğini vurguladı.

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