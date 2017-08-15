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MÜSİAD’DAN KUDÜS’LÜ CEVAP

MÜSİAD Kayseri Şubesi’nden yapılan yazılı açıklamada yaklaşan oda ve borsa seçimleri için faal olarak çalışmadığı eleştirilerine cevap verildi. Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu, Kudüs’te şehrimizi temsilen Filistinli kardeşlerimizin yanında olduğunu dile getirerek, “Böyle bir dönemde temsil ettiğimiz üyelerimizin bizlerin Kayseri’deki seçim atmosferinden uzak kalmamıza hoşgörü ile yaklaşacağını düşünüyorum” açıklamasında bulundu.

MÜSİAD’DAN KUDÜS’LÜ CEVAP
Kayseri’yi yurtdışında temsil eden en büyük STK
Yapılan açıklamada MÜSİAD Kayseri’nin Dünyadaki Müslümanların derdini dert edinmiş olduğu kaydedilerek, derneğin şehrimizi ülke dışında temsil eden en büyük sivil toplum kuruluşu olarak çalışmalarına devam ettiğine vurgu yapıldı. Açıklamada ayrıca İsrail’in Filistinlilere yönelik haksız yasak ve sınırlamalarına tepki göstermek ve Filistinlilere destek vermek amacıyla MÜSİAD Kayseri heyetinin 10-11 Ağustos 2017 tarihlerinde Filistin’e gidildiği bilgisine yer verildi.


 Eleştirilere cevap
MÜSİAD Kayseri Şubesi’nin ve Başkanı Olgunharputlu’nun yaklaşan oda ve borsa seçimleri için faal olarak çalışmadığı ve Kayseri’de bu dönemde bulunmadığı sebebiyle eleştirilmekte olduğu kaydedilen açıklamada dernek başkanı Nedim Olgunharputlu’nun şu açıklamalarına yer verildi;
“Biz dünyadaki Müslüman kardeşlerimizin yanlarında şehrimizi temsil edebilmek için gece gündüz çalışıyoruz. En son Kudüs’te el Aksa Camiinde kardeşlerimize yapılan baskılara dur diyebilmek için MÜSİAD genel merkezle beraber el aksa camiinde cuma namazımızı eda ettik. Böyle bir dönemde temsil ettiğimiz üyelerimizin bizlerin Kayseri’deki seçim atmosferinden uzak kalmamıza hoşgörü ile yaklaşacağını düşünüyorum.”

Kurum Haberi
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