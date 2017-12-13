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Müslüman dünyasının liderleri Kudüs için İstanbul'da toplandı

İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıma ve ABD Büyükelçiliğini Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma yönündeki planını açıklamasının ardından dönem başkanı Türkiye'nin ev sahipliğinde olağanüstü toplandı.

Müslüman dünyasının liderleri Kudüs için İstanbul'da toplandı

Anadolu Ajansının "ev sahibi fotoğraf sağlayıcı" olduğu İİT Olağanüstü Zirvesi kapsamında, aile fotoğrafı çektirildi.

Aile fotoğrafında Suudi Arabistan Kralı Selman ve Mısır'ın darbeci Cumhurbaşkanı Sisi yer almadı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Filistin Cumhurbaşkanı Mahmud Abbas (sağ2), Ürdün Kralı 2. Abdullah (sol2), Azerbaycan Cumhurbaşkanı Haydar Aliyev (sağda) ve Başbakan Binali Yıldırım.


İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani (ortada), Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani (solda)

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro (sol1)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile selamlaştı.

Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'a özel ilgi gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Olağanüstü Zirvesi'nin açılışında konuşma yaptı. Erdoğan, 1947'den bugüne İsrail işgalini haritalı olarak gösterdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuveyt Emiri Şeyh Sabah el-Ahmed el-Cabir es-Sabah ile selamlaştı.

Liderler Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını pür dikkat dinledi.



Anadolu Ajansı/Kayhan Özer

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İslam İşbirliği TeşkilatıİİT
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