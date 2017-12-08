"MÜSLÜMANLAR DA KUDÜS’Ü FiLiSTiN’iN BAŞKENTi iLAN ETSiN"

ABD Başkanı Trump'ın, Kudüs'ü İsrail'in başkenti olarak tanıdıklarını ilan etmesinin ardından Saadet Partisi Başkanlık Divanı olağanüstü gündemle toplandı. Genel Başkan Temel Karamollaoğlu İslam dünyasına çağrı yaparak, "Bütün İslam ülkeleri Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak ilan etmelidir" dedi.
"TRUMP YANGINA BENZİN DÖKTÜ"
Milli Gazete'ye konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu, “ABD Başkanı Trump bu provokatif kararla yangına benzin dökmüştür. Bundan sonra akan her damla kanın, her damla gözyaşının sorumlusu bu kararı alanlar olacaktır. İsrail kınamadan, bildiriden değil, sadece güçten ve yaptırımdan anlar. Bütün İslam ülkelerine çağrıda bulunuyoruz: ABD'ye ve İsrail'e tepkinizi ortaya koyun” dedi.
"KUDÜS İSLAM DÜNYASININ ONURU VE NAMUSU"
Karamollaoğlu şu değerlendirmeyi yaptı:
“Kudüs, İslam dünyasının onur ve namusudur. Bugün değilse ne zaman. İslam Ülkeleri, mevcut bütün ihtilaf ve ayrılıkları bir kenara bırakıp, Kudüs davası etrafında birleşmelidir. İslam İşbirliği Teşkilatı derhal toplanmalıdır. Karşı bir adım olarak bütün İslam ülkeleri Kudüs'ü Filistin'in başkenti olarak ilan etmelidir.”
BU PERVASIZLIĞA SESSİZ KALAN TARİH ÖNÜNDE MAHKUM OLACAKTIR
İslam ülkelerinin İsrail ile olan ilişkilerini askıya almaları gerektiğini vurgulayan Karamollaoğlu, şunları söyledi:
“İslam Ülkeleri, İsrail ile olan bütün siyasi, ekonomik ve varsa askeri ilişkilerini askıya almalıdır. İslam ülkeleri hava sahalarını İsrail'e ait bütün uçuşlara kapatmalıdır. ABD'nin bu pervasız kararına sessiz ve kayıtsız kalanlar tarih önünde mahkum olacaklarıdır. İslam dünyası bu oldubittiyi asla kabul etmeyecektir. Bu coğrafya Moğol istilalarının üstesinden gelmiş, 19 Haçlı seferini boşa çıkarmıştır. Bu sinsi ve tehlikeli çabayı da mutlaka tarihin çöplüğüne atacaktır”
temel hakli dagilin agalar.