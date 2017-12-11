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New York'ta patlama!

New York'un Manhattan bölgesinde otobüs terminalinde patlama meydana geldi. Bir şüpheli gözaltına alınırken şüphelinin yaralı olması bunun bir intihar saldırısı olabileceği iddialarını güçlendirdi. New York polisi, olay yerinde saldırgandan başka bir yaralı olmadığını açıkladı. Saldırganın Brooklyn'den 20'li yaşlarda bir intihar bombacısı olduğu, iki bombası olduğu ve sadece birinin patladığı aktarıldı.

New York'ta patlama!

New York Polis Departmanı Twitter'dan yaptığı açıklamada Manhattan'da henüz bilinmeyen bir sebeple bir patlama meydana geldiğini açıkladı.

Patlamanın Times Meydanı yakınlarındaki bir otobüs terminalinde gerçekleştiği ifade edildi. Reuters haber ajansı, New York itfaiyesinin liman bölgesinde bir yangına müdahale ettiğini duyurdu.

TERMİNAL İLE METRO HATTI ARASINDAKİ GEÇİTTE BORU TİPİ BOMBA!
Olayda yaralananlar olduğu belirtildi. Patlamanın otobüs terminaliyle metro hattı arasındaki geçitte boru tipi bir bomba nedeniyle yaşandığı bildirildi.

1 KİŞİ GÖZALTINDA, BAZI METRO HATLARI GEÇİCİ OLARAK BOŞALTILDI
Olayla ilgili olarak bir kişi gözaltına alındı. New York'taki bazı metro hatlarının geçici olarak boşaltıldığı belirtildi. Patlamanın ardından New York metrosunun A,C ve E hatlarının boşaltıldığı bildirildi.

TRUMP'A OLAYLA İLGİLİ BİLGİ VERİLDİ
ABD Başkanı Donald Trump'a olayla ilgili bilgi verildiği kaydedildi.

CNN metro istasyonunun istenilen hedef olmadığını ve şüphelinin taşıdığı boru tipi bombanın istenilen zamandan önce patlamış gibi gözüktüğünü ve şüphelinin de yaralandığını belirtti.

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