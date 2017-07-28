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NÜKLEER TESİSTE RUSYA’YA TEK RAKİP ÇİN

Temiz enerji çabasındaki dünyanın her bir yanında nükleer enerji tesisi kuruluyor. Bu tür enerjinin de sakıncaları malum; ama yine de nükleer enerjinin talibi çok. Bu alanda Rusya neredeyse rakipsiz... Neredeyse diyoruz, çünkü bir rakip beliriyor: Çin.

NÜKLEER TESİSTE RUSYA’YA TEK RAKİP ÇİN

Rusya son dönemde Hindistan, Türkiye, Mısır ve Macaristan ile yaptığı nükleer enerji tesisi kurma ve işletmede teknik işbirliği anlaşmalarıyla küresel piyasadaki payını %60'a ulaştırdı.

Bu yükseliş, Rusya'nın bu sektördeki birikiminin ötesinde biraz da 2 baş rakibin devreden çıkmış olmasından kaynaklandı. ABD'den Westinghouse Electric Co.'nun iflası ve Fransa'dan Areva'nın uğradığı duraklama döneminden daha yeni yeni çıkmaya başlaması.

Avrupa ve Amerikan kaynakları, bu bağlamda, Rusya'nın en güçlü rakibi olarak Çin'i gösteriyor. Çünkü Çinliler nükleer enerji tesisi kurma konusunda ciddi bir birikim yapmış bulunuyor. Öte yandan bu sektör, uzun süredir ihracata yönelik biçimde oluşmuş durumda. 

Uzmanlara bakılırsa, Rusya ve Çin, nükleer enerji tesisi küresel piyasasını kontrol etmeye aday iki ülke olarak belirirken, bir zamanlar bu piyasada egemen olan ABD ve Avrupa nükleer enerji sektörleri ciddi bir bunalım içinde.    (Çin Uluslararası Radyosu-CRI)
 

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