Pakistan'tan Katar'a asker desteği
Türkiye'den sonra Katar'a bir destek de Pakistan'dan... 20 bin asker göndermek için meclise önerge verildi.
09 Haziran 2017 Cuma 06:13
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