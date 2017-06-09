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Pakistan'tan Katar'a asker desteği

Türkiye'den sonra Katar'a bir destek de Pakistan'dan... 20 bin asker göndermek için meclise önerge verildi.

Pakistan'tan Katar'a asker desteği

TBMM'nin Katar'a asker gönderme kararı almasının ardından Pakistan da Katar'a asker göndermek için harekete geçti.

Pakistan Katar'a 20 bin asker gönderme kararı için meclise önerge verdi.

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PakistanKATAR
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