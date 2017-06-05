Peş peşe artıyor! DEPREM BÜYÜYOR... Katar'la tüm ilişkilerini kesen ülke sayısı 6 oldu.



Katar Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera televizyonunda yayınlanan açıklamasında Doha yönetimiyle haksız şekilde ilişkilerini kesen ülkelerin ileride pişman olacağını vurguladı.



İran, Katar'la diplomatik ilişkilerin kesilmesinin bölgedeki krizi çözmeyeceğini duyurdu. Açıklama yapan Pakistan ise, Katar'la ilişkileri kesmek gibi bir planının olmadığını duyurdu.

Arap ülkeleri ve dünya, beş Müslüman ülkenin Katar'la diplomatik ilişkilerini kesmesiyle çalkalanıyor. Suudi arabistan, Mısır, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, Doha yönetimiyle ilişkileri kesme gerekçesini terörizme destek ve aşırılıklara kucak açma olarak açıkladı. Yemen ve Libya, listeye sabah saatlerinde dahil oldu.



Söz konusu dört ülke, Katar'la tüm kara, deniz ve hava sınırlarını kapattı. Katarlıların dört ülkeye seyahat etmesi yasaklanırken, Suudi Arabistan, Mısır, Bahreyn ve BAE'den de kimse Katar'a gidemeyecek.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Doha'nın açık ve gizli gerçekleştirdiği ciddi ihlaller, terör örgütlerini barındırarak teröre destek vermesi, basın yayın organlarında terör örgütlerinin propagandasını yapması, Katif ilindeki İran bağlantılı terör eylemlerini desteklemesi, aşırıları barındırması, Yemen'deki Husi militanları desteklemesi sonrasında Suudi Arabistan bu kararları almak durumunda kaldı" denildi.

Yemen de katıldı

Yıllardır iç savaşa sahne olan Yemen de dört ülkeye katıldı, Katar'la tüm ilişkilerini kestiğini duyurdu. Sana yönetimi, Katar'ın ülkede ordu birlikleriyle çatışan Husilere destek verdiğini savundu.

Koalisyondan çıkarıldı

Katar ayrıca Yemen'deki uluslararası koalisyondan çıkarıldı. Halihazırda Yemen'de Suudi Arabistan'ın başını çektiği Arap koalisyonu İran destekli Husiler'e karşı savaşıyor. Yaklaşık dört yıldır çatışmaların sürdüğü iç savaş ülkesinde, on binlerce insan yaşamını yitirdi.

48 saat süre

Doha'daki büyükelçisini geri çağıran Bahreyn, Katar diplomatlarına ülkeyi terk etmeleri için 48 saat süre verdi.

Birleşik Arap Emirlikleri, yarından itibaren Dubai'den Doha'ya tüm uçuşların askıya alındığını açıkladı.





Katar'dan ilk tepki

Katar Dışişleri Bakanlığı, Al Jazeera televizyonunda yayınlanan açıklamasında Doha yönetimiyle haksız şekilde ilişkilerini kesen ülkelerin ileride pişman olacağını savundu.

Kararın üzüntü ve şaşkınlıkla karşılandığı belirtilen Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, "Ülkelerin ilişkileri kesmeyle ilgili açıklamalarında belirttikleri iddialara bakıldığında bu girişimin de medya üzerinde planlı bir şekilde yürütülen ve çoğu iftira olan kampanyanın bir parçası olduğu görülmektedir" denildi.

Mısır'a yüklenen Katar Dışişleri Bakanlığı, amacın Doha yönetimini vesayet altına almak olduğu belirtildi.

Katar Havayolları da, Suudi Arabistan'a olan tüm uçuşlarını askıya aldığını duyurdu.

İran: Sorunları çözmez

İran'dan bu sabah yapılan açıklamada, Katar'la tüm ilişkilerin koparılmasının bölgedeki sorunları çözmeyeceği belirtildi.

Pakistan ise, dört ülkeye katılmak gibi bir planının olmadığını duyurdu.

2014 yılında da kesilmişti

Bahreyn, Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile 2014 yılında Katar'ı iç işlerine karışmak ile suçlayarak diplomatik ilişkileri kesmişti.

Katar ile Arap ülkeleri arasındaki siber saldırı krizi

Katar Resmi Haber Ajansı (QNA), 23 Mayıs gecesi Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani'ye atfedilen "ABD'ye karşı ve İran'ı destekleyici" açıklamalar yayınlamıştı. Açıklamalar kısa süre içinde medyada geniş şekilde yer almıştı.

Bundan birkaç saat sonra açıklama yapan Katar, QNA sitesinin siber saldırıya uğradığını duyurmuştu. Katar'dan gelen açıklamalara rağmen BAE ve Suudi Arabistan basınında Al Sani'ye atfedilen açıklamalar kullanılmaya devam etmişti.

1.9 milyon nüfusa sahip Katar'ın dünyadaki en bilinen markası, Al Jazeera televizyonu. Uluslararası medya ağıyla adını dünyaya duyuran ülke, 2000'li yıllardan itibaren ekonomisi ve yaptığı yatırımlarla öne çıktı. Son olarak 2022 Dünya Kupası Katar'a verildi. (MİLLİYET.COM.TR)