Rus heyete kaza daveti

TÜRKİYE, sınır bölgesinde İdlib’i bombalamak için Lazkiye’den havalandıktan bir süre sonra Hatay’a düşen Suriye Hava Kuvvetleri’ne ait MİG-21 savaş uçağının düşüş nedenini araştırmak için kaza kırım heyeti oluşturma kararı aldı. Heyetin içinde Rus uzmanların da görev yapabileceği resmen Moskova yönetimine iletildi. Uçak Türkiye’ye düştüğü için, uluslararası hukuk ve havacılık kuralları gereği düşüş nedenini araştıracak heyetin Türkiye tarafından oluşturulmasının normal olduğu bildirildi.



Teknik heyet, uçağın vurulduğu için mi yoksa kötü hava koşulları nedeniyle mi düştüğünü araştıracak. Uçaktan fırlatma koltuğunu çekerek atlayıp kurtulan albay Mehmet Sufhan, muhalifleri vurmaya hazırlandığı sırada karadan yapılan atışla vurulduğunu söylemişti. Ahraruş Şam örgütü de uçağı kendilerinin vurduğunu öne sürmüştü.



Belinde kırıklar olan ve omuriliği zedelenen Sufhan, Hatay Devlet Hastanesi’nde ameliyat edildi. Pilotun iade edilip edilmeyeceğine tedaviden sonra karar verilecek. Yetkililer, pilotun mecburi nedenlerle Türkiye’ye zorunlu atlayışta bulunduğuna dikkat çektiler. Pilotun rütbesinin albay olmasının anormal bir durum olmadığı, Türkiye’de de çok sayıda hava albayın harbe hazır olduğu vurgulandı.



Askeri havacılık uzmanı emekli Korgeneral Erdoğan Karakuş, uçak vurulduktan sonra iyice alçalmaya başladığı için bir süre sonra radardan kaybolmuş olabileceğini, uçağın hızla alçalması nedeniyle “düşme ihtimalli anormal bir durum tespiti” yapılmış olabileceğini söyledi. Karakuş, “Radar, uçak Lazkiye’den kalktığından beri takip etmiştir. Ancak uçağın aniden hızla alçalması anormal bir durum ortaya koyar. Düşmeye başlayan uçak alçalır ve radardan kaybolur. Bu kaybolma dünyanın yuvarlak olmasından kaynaklanır. Bu nedenle hava aracını mümkün olan en alçak seviyede izleyebilsin diye, radarlar en yüksek yere kurulur” dedi.



Hürriyet