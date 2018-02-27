Çekya’nın başkenti Prag’da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş bakanı Salih Müslim, davanın görüleceği Prag Şehir Mahkemesine getirildi.
Duruşması TSİ 13:00'da başlayan Müslim, mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
Polis, mahkeme önünde geniş güvenlik önlemi alırken, az sayıda terör örgütü yandaşı gösteri düzenledi.
Medya mensupları, mahkeme salonuna alınmadı.
Türkiye, Müslim’in geçici olarak tutuklanmasını ve Türkiye'ye iade edilmesini istiyordu.
PYD/PKK'nın eski eş başkanı Salih Müslim'in ismi, İçişleri Bakanlığının "Terörden Arananlar Listesi"nde 4 milyon liralık ödülle kırmızı kategoride yer alıyor.
AA
Salih Müslim serbest bırakıldı
Çekya’nın başkenti Prag’da önceki gün gözaltına alınan terör örgütü PYD/PKK’nın eski eş bakanı Salih Müslim, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.
27 Şubat 2018 Salı 14:32
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