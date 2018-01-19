Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

SON DAKİKA: MÜSİAD KAYSERİ BAŞKANINA KUDÜS'TE GÖZALTI

MÜSİAD Kayseri Şube Başkanı Nedim Olgunharputlu ve beraberindeki heyetten 5 kişi terörist İsrail polisi tarafından gözaltına alındı.

SON DAKİKA: MÜSİAD KAYSERİ BAŞKANINA KUDÜS'TE GÖZALTI

Bir heyetle Kudüs'e giden ve orada temaslarda bulunan Müsiad Kayseri Şube Başkanı Nedim OLGUNHARPUTLU ve ekibinde yer alan Celal HASNALÇACI, Fatih ÇELİK, Şaban ANDAÇ, Ahmet YURTLU, Necati AYRANCI işgalci terörist İsrail polisi tarafından göz altına alındı‬.

Ekip bugün Cuma namazı çıkışı Mescid-i Aksa önünde Türk bayraklarıyla fotoğraf paylaşmıştı.

Olayın hemen ardından bir araya gelen MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu konuyla alakalı açıklama yaptı.

İşte o açıklama:

MÜSİAD Kayseri Başkanımız Nedim Olgunharputlu, MÜSİAD Kayseri 4. Dönem Başkanımız ve Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Kimder Başkanı Ahmet Yurtlu, üyelerimiz; işadamları Fatih Çelik, Şaban Andaç ve Necati Ayrancı Mescid-i Aksa çıkışı gözaltına alınmışlardır. 

Haberin ardından acil toplanan Yönetim Kurulu, konuyu gerekli mercilere iletmiş ve gerekli girişimlerde bulunmuştur. 

An itibariyle tutuklanma durumu yaşanmamıştır. Sağlık durumları iyi olup Devletimizin ve MÜSİAD'ın gerekli organları konu ile ilgili yoğun olarak bırakılmaları için çalışmaktadır. 

Şuan için endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İfadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmaları beklenmektedir."

İlgili Galeriler
Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü Anadolu'nun flamingo cenneti: Tuz Gölü
Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan Erciyes'te buzlu havuzda soğukla imtihan
Türbe yollarında geçen ömür Türbe yollarında geçen ömür
Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor Camı nefesiyle sanata dönüştürüyor
Anahtar Kelimeler:
Nedim OlgunharputluMüsiadFilistinKayseri
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.