SON DAKİKA: MÜSİAD KAYSERİ BAŞKANINA KUDÜS'TE GÖZALTI

Bir heyetle Kudüs'e giden ve orada temaslarda bulunan Müsiad Kayseri Şube Başkanı Nedim OLGUNHARPUTLU ve ekibinde yer alan Celal HASNALÇACI, Fatih ÇELİK, Şaban ANDAÇ, Ahmet YURTLU, Necati AYRANCI işgalci terörist İsrail polisi tarafından göz altına alındı‬.



Ekip bugün Cuma namazı çıkışı Mescid-i Aksa önünde Türk bayraklarıyla fotoğraf paylaşmıştı.



Olayın hemen ardından bir araya gelen MÜSİAD Kayseri Yönetim Kurulu konuyla alakalı açıklama yaptı.



İşte o açıklama:



MÜSİAD Kayseri Başkanımız Nedim Olgunharputlu, MÜSİAD Kayseri 4. Dönem Başkanımız ve Kayseri Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Celal Hasnalçacı, Kimder Başkanı Ahmet Yurtlu, üyelerimiz; işadamları Fatih Çelik, Şaban Andaç ve Necati Ayrancı Mescid-i Aksa çıkışı gözaltına alınmışlardır.



Haberin ardından acil toplanan Yönetim Kurulu, konuyu gerekli mercilere iletmiş ve gerekli girişimlerde bulunmuştur.



An itibariyle tutuklanma durumu yaşanmamıştır. Sağlık durumları iyi olup Devletimizin ve MÜSİAD'ın gerekli organları konu ile ilgili yoğun olarak bırakılmaları için çalışmaktadır.



Şuan için endişe edilecek bir durum söz konusu değildir. İfadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmaları beklenmektedir."