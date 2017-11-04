Sosyal medya Batı'da birinci tehdit

İngiliz The Economist dergisi bu hafta dikkat çekici bir kapakla çıktı. The Economist dergisinin bu haftaki sayısı, “Sosyal medyanın demokrasiye tehdidi” başlığıyla çıktı. Kapak yazısında, “Facebook, Google ve Twitter, önyargı ve yalan haberlerin önüne geçerek siyaseti korumalıydı. Bir şeyler çok yanlış gitti.” ifadeleri kullanıldı.



ZEHİR YAYIYOR

Yenişafak'ta yer alan habere göre, 2011 yılı başlarında Ortadoğu ve Kuzey Afrika'yı saran Arap Baharı süresince sosyal medyanın etkisini destekleyen ve zaman zaman Arap Baharı için “sosyal medya devrimi” ifadesini kullanan Batılı medya organları, Donald Trump'ın ABD Başkanı olarak seçilmesinden sonra adeta sosyal medyaya savaş açtı. ABD başkanlık seçimleri süresince Rus destekli aktörlerin, Facebook üzerinden yayınladığı içeriklerle 146 milyon kullanıcıya ulaşarak seçimleri etkilediğini savunan The Economist baş yazısında, “Sosyal medya bilgilendirme yapmaktan çok uzakta, zehir yayıyor” denildi.

ABD'de Trump'ın Başkan olarak seçilmesinden sonra Avrupa'da da aşırı sağın yükselişe geçmesinin ardında sosyal medyanın büyük bir rol oynadığı belirtiliyor. Ana akım medyada yer almayan aşırı sağ, sosyal medya üzerinden örgütlenerek daha fazla insana ulaşıyor. Sağ popülist partilerin bir zamanlar demokrasinin beşiği olarak anılan Avrupa'nın yeni normali olması pek çok kesimde endişeyle izleniyor. Almanya, Avusturya, Hollanda gibi aşırı sağın yükselişte olduğu Avrupa ülkelerinde üst düzey siyasetçiler dahi sosyal medyayı kullanarak özellikle Müslümanları hedef alan ırkçı ifadeler kullanmaktan çekinmezken, Batı medyasının olaylara tepkisizliği kafalarda soru işareti yaratıyor.



YÜZDE 37'Sİ SOSYAL MEDYAYA GÜVENİYOR

Rusya, ABD'ye siber saldırı uyguladıktan sonra ABD'nin kendi içindeki çatışmaların son bulduğuna dikkat çekilen yazıda, yasa kurucuların, bu şekilde, Washington'ı çıkmaza sokan sosyal medyayı yavaşlatmak istediği kaydedildi. Sosyal medyaya savaş açılan yazıda, ABD'lilerin sadece yüzde 37'sinin sosyal medyaya güvendiğini ortaya koyan bir ankete yer verilmesi de dikkat çekti. Ankete göre, yüzde ellilik bir kesim ise yazılı gazete ve dergilerden aldıkları haberlere güveniyor.