Suriye petrolleri PYD'ye teslim ediliyor

Terör örgütü PKK'nın Suriye'deki kolu olan PYD ile Suriye'de Esed rejimi arasında varılan anlaşmaya göre, Rimelan’daki petrol kuyularının tadilattan geçirilip çıkarılacak petrolün rejimin denetimindeki Hums ve Banyas’a aktarılacağı bildirildi.

İtalyan Ak Gazetesi’nin haberine göre PYD ile Suriye rejiminin Rimelan’daki petrol kuyularından petrol akışını başlatmak için anlaşmaya vardı ve Esed yönetiminin gönderdiği ekiplerin Rimelan’da petrol sondaj çalışmalarının başlaması için çalışmalara başlandı.



PETROL GELİRLERİ TERÖR ÖRGÜTÜ PYD'YE

Heseke’nin kuzeydoğusunda bulunan 'Tıl Edes' kasabası ile 'Hums' ilçesindeki petrol kuyularına da ekiplerin gönderildiği bildirilirken anlaşma çerçevesinde Esed yönetiminin Rimelan’daki petrol işletme, aktarma ve satış ve gelir müdürlüklerini PYD’ye vereceği aktarıldı.



Anlaşma gereği, bu alandaki petrol kuyuları tekrar işler hale getirilecek ve çıkarılan petrol, rejim denetimindeki Hums ve Banyas’taki rafinerilerine taşınacak.