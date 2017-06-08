Tahran'da asitli saldırı: 16 yaralı

Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre Tahran'da bir asit saldırısı gerçekleşti.
İlk belirlemelere göre 16 yaralı var.
Tasnim News Agency ✔@Tasnimnews_EN
Acid attack reported in southern #Tehran; 16 injured #Iran09:57 - 8 Jun 2017
İran'ın başkenti Tahran'da bir asit saldırısı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre 16 yaralı var.
08 Haziran 2017 Perşembe 10:14
Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre Tahran'da bir asit saldırısı gerçekleşti.
İlk belirlemelere göre 16 yaralı var.
Tasnim News Agency ✔@Tasnimnews_EN
Acid attack reported in southern #Tehran; 16 injured #Iran09:57 - 8 Jun 2017