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Tahran'da asitli saldırı: 16 yaralı

İran'ın başkenti Tahran'da bir asit saldırısı gerçekleşti. İlk belirlemelere göre 16 yaralı var.

Tahran'da asitli saldırı: 16 yaralı

Tasnim Haber Ajansı'nın haberine göre Tahran'da bir asit saldırısı gerçekleşti.

İlk belirlemelere göre 16 yaralı var.

Tasnim News Agency @Tasnimnews_EN

Acid attack reported in southern ; 16 injured 

09:57 - 8 Jun 2017
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TAHRANASİT SALDIRISI
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